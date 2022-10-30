. Acun Ilıcalı normal hayatına döndü

Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği trafik kazası sebebi ile yaralanan ve kolundan tedavi gören Acun Ilıcalı, normal hayatına dönmeye başladı. Yüksek oranda bir futbol tutkunu olan Acun Ilıcalı, iyileşmeye başlar başlamaz soluğu futbol sahasında aldı. O anlardan bir fotoğraf karesi de, sosyal medyadan paylaşıldı.

Ünlü yapımcı ve iş insanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda üzücü bir olay yaşamıştı. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan şirketine gittiği sırada seyir halindeki başka bir araçla çarpışan Acun Ilıcalı, kaza sırasında yaralanmıştı. Yanında o anda büyük kızı Banu Ilıcalı da olan Ilıcalı kolundan yaralandı ancak kızı herhangi bir yara almadı.Hemen tedavi altına alınan Acun Ilıcalı, kolundan da ameliyat edildi. İyileşmeye başlayan ünlü iş insanı soluğu hemen sahada aldı.Spora ve özellikle futbola olan düşkünlüğü ile bilinen ve fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Acun Ilıcalı, arkadaşları ile bir maç etkinliğinde bir araya geldi. O anlar, sosyal medyada da yer buldu.