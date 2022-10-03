. Umut Evirgen'le görüşmeye başladı

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Umut Evirgen, durmuyor.Son olarak Alina Boz'u yakın takibe alan Evirgen, sosyal medyadan yorum üzerine yorum yaptı. Bu durumdan rahatsız olan Alina Boz'dan hamle gecikmedi. Uzun süredir Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, kısa süre önce takibe aldığı Evirgen'i takip etmeyi bıraktı. Evirgen'i takip etmeyi bırakan Boz, yanlış anlaşılmaların önüne geçti.Bu olayla gündemde olan Evrigen'in Farah Zeynep Abdullah ile bir mekanda görüştüğü iddia edildi. Aşk haberleriyle gündeme gelen ikili, ilişkileri duyulmasın diye Instagram'dan birbirlerini sildiler.