Serap Korkmaz heyecanını paylaştı!

2017 yılında 'Avatar' lakaplı başarılı sporcu Çağan Atakan Arslan ile nikah masasına oturan ve 2018 yılında oğlu Leon Aslan'ı kucağına alan Serap Korkmaz, şimdilerde ikinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda bebeklerinin cinsiyeti açıklayan çiftten Korkmaz, Vadistanbul’da görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden ünlü isim, heyecanını paylaştı.

Son olarak Survivor 2022 All Star sezonunda boy gösteren ve yarışmayı 9’uncu olarak tamamlayan 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenmiş, 2018'de oğulları Leon Aslan'ı kucağına almıştı. Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti.



"ASLAN'A KARDEŞ GELİYOR"



Ellerinde ultrason fotoğrafıyla ailece poz veren ünlü çift, paylaşımlarında; "O zaman bu güzel haberi paylaşmamızın vakti geldi! Aslan‘a kardeş geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Arslan ailesinin fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi gördü ve çok sayıda beğeni almıştı.



İŞTE BEBEĞİN CİNSİYETİ



Şimdilerde bir çocuk sahibi daha olacak olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, son olarak bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Oğulları Aslan ile birlikte balon patlatan Atakan Arslan ile Serap Korkmaz'ın kızları olacağı ortaya çıkmıştı. İkili, bu eğlenceleri anları; "Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin" notuyla paylaşmıştı.



"SAĞLIKLA GELSİN"



İkinci kez anne olmak için gün sayan Serap Korkmaz, Vadistanbul’da görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ünlü isim, ”Ailecek çok sevinçliyiz. Sosyal medyadan en çok aldığımız soru ise kızımızın esmer mi sarışın mı olacağı oldu. Sağlıkla gelsin, bizde heyecanla bekliyoruz” dedi.



