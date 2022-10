Nikâha saatler kala soyadı hamlesi!

Bir süre önce oyunculuktan şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, aradığı aşkı DJ Mert Aydın da bulmuştu. Bu akşam dünyaevine girecek olan ikiliden Boluğur, sosyal medyadan hazırlık sürecini paylaşmaya başladı. Saç ve makyajının yapıldığı anları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, törene saatler kala profiline müstakbel eşinin soyadını da ekledi. İşte detaylar...

Beş yıldır oyunculuğa ara vermeyi tercih edip şarkıcılık yapmaya başlayan Merve Boluğur, bu ayın başında DJ sevgilisi Mert Aydın'ın evlenme teklifi almıştı. Heyecandan gözleri dolan Boluğur, Aydın'ın teklifi karşısında, 'Sonsuza kadar evet' cevabını vermişti. Ünlü oyuncu, evlenme teklifi aldığı anları Instagram hesabından da paylaşıp, 'I said yes (evet dedim) kocam' notunu düşmüştü.



BOLUĞUR'A GELEN MESAJ KRİZ ÇIKARDI!



Sevgilisi DJ Mert Aydın ile evlilik hazırlıkları yapan ve 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine girmesi beklenen Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde ise Aydın ile Nişantaşı City's'de araç beklerken görüntülenmişti. Araçlarını bekledikleri sırada hararetli bir tartışma yaşayan ikilinin arasının oyuncunun telefonuna gelen bir mesaj yüzünden açıldığı anlaşılmıştı.



'EN BÜYÜK HEDİYEM YANIMDA'



Sonraki günlerde ise bir alışveriş merkezinde görüntülenen Merve Boluğur ile Mert Aydın'dan basın mensuplarına 'Bugün benim doğum günüm' demişti. Sevgilisi Mert Aydın'ın elindeki paketin dikkat çekmesi üzerine muhabirler, 'Mert Bey'in hediyesi bu sanırım?' diye sormuştu.



Boluğur önce cevap vermek istememişti, ardından da sosyal medya hesabından paylaştığı gibi sevgilisini işaret ederek; 'Benim en büyük hediyem yanımda' cevabını vermişti. Böylece, ikilinin arasındaki buzların eridiği ortaya çıkmıştı.



'HER ŞEY SENİNLE GÜZEL'



Ünlü çiftten DJ Mert Aydın, önceki günlerde 36.3 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından müstakbel eşi Boluğur ile yavru bir maymunu besledikleri anda çekilen karelerini paylaşmıştı. Aydın, kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafına güzel oyuncuyu da etiketleyerek, 'Her şey seninle güzel' notunu yazmıştı. Merve Boluğur da nişanlısına kayıtsız kalamayarak, 'Tapulu kocam' yorumunda bulunmuştu.



Oyuncunun yorumunu görenler, 'Tamam tapusu sende', 'Nasıl güzel yorum ama' ve 'Bir dahaki yorum 'Boşuna bakmayın, tapusu bende' olmalı' gibi cevaplar yazarken; ünlü çiftin fotoğrafına ise 'Cidden çok yakışıyorsunuz', 'Beraberken çok güzelsiniz' ve 'Çok mutlu olun' gibi yorumlar yapılmıştı.



'PAZAR GÜNÜ BERABERİZ'



Geçtiğimiz gün Akmerkez'de objektiflere takılan ve düğün hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen çift, basın mensuplarıyla konuşarak; 'Pazar günü beraberiz zaten sizinle' ifadelerini kullanmıştı. Heyecanlı olduklarını söyleyen Boluğur ve Aydın, düğün sonrası balayına çıkacaklarını da sözlerine eklemişti.



PROFİLİNE EKLEDİ



Nikah öncesi hazırlıkları takipçileriyle paylaşan Merve Boluğur, saç ve makyajının yapıldığı anları yayınladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim 'Soyadı' hamlesiyle de adından söz ettirdi. 35 yaşındaki Boluğur, nikâh törenine saatlar kala Mert Aydın'ın soyadını Instagram profiline ekledi. Ünlü oyuncunun bu hamlesi sosyal medyada gündem oldu.