. Kalben'den eleştirilere yanıt geldi

Ünlü şarkıcı Kalben’in bir konserinde, kendini müziğin ritmine kaptırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıcı Kalben, bir konserinde kendini müziğin ritmine kaptırarak dans ettiği videoyla sosyal medyanın gündemine girdi. Yeşil derin göğüs dekoltesine sahip elbisesiyle sahnede kendinden geçen Kalben'in ilginç dansı dikkat çekti.Dans için gelen eleştirilere yanıt veren Kalben, "Dans ederek linç edildiğim için gurur duyuyorum." açıklamasını yaptı.