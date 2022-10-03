Kalben'den eleştirilere yanıt geldi
Ünlü şarkıcı Kalben’in bir konserinde, kendini müziğin ritmine kaptırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Şarkıcı Kalben, bir konserinde kendini müziğin ritmine kaptırarak dans ettiği videoyla sosyal medyanın gündemine girdi. Yeşil derin göğüs dekoltesine sahip elbisesiyle sahnede kendinden geçen Kalben'in ilginç dansı dikkat çekti.
Gurur duydu
Dans için gelen eleştirilere yanıt veren Kalben, "Dans ederek linç edildiğim için gurur duyuyorum." açıklamasını yaptı.
Gurur duydu
Dans için gelen eleştirilere yanıt veren Kalben, "Dans ederek linç edildiğim için gurur duyuyorum." açıklamasını yaptı.