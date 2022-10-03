. Kadir Doğulu'nun konuşmasına Uraz Kaygılaroğlu tepkisi

Kadir Doğulu'nun yüzükleri taktığı bir nişan törenine katılan Uraz Kaygılaroğlu, gülmemek için kendini zor tuttu.

Reyting rekorları kıran dizilerde yönetmenlik yapan İsmail Akyazıcı️️, Didem Keleş ile nişanlandı. Çiftin nişan törenine adeta ünlü akını yaşandı.Çiftin nişan yüzüklerini ise Kadir Doğulu taktı. Merasim sırasında konuşma yapan Doğulu'nun yanında duran Uraz Kaygılaroğlunun mimikleri, sosyal medyada gündem oldu.Kadir Doğulu'nun konuşmasına ve yüzükleri öpmesine çok şaşıran Kaygılaroğlu için '' yorumlarında yapıldı.