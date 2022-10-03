. İbrahim Tatlıses’i yıkan ölüm!
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İbrahim Tatlıses’i yıkan ölüm!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, aldığı acı haberle yıkıldı. İbrahim Tatlıses'in Hollanda'da yaşayan amcasının oğlu Halil Tatlı yaşamını yitirdi. Usta sanatçı kötü haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ekleme: 3.10.2022 - 16:08 Güncelleme: 3.10.2022 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, aldığı acı haberle yıkıldı. Tatlıses'in Hollanda'da yaşayan amcasının oğlu Halil Tatlı yaşamını yitirdi.

İbrahim Tatlıses’i yıkan ölüm!

Tatlıses, amcasının oğlu Halil Tatlı'nın hayatını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

TATLISES ÖLÜM HABERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Amcasının oğlunun bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıses, fotoğrafa şu notu düştü: "Sevgili amcamın oğlu Halil Tatlı, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Gözümün nuru Halil'im, mekânın cennet olsun. İyi bir aile reisiydin Halil'im!" ifadelerini kullandı

İbrahim Tatlıses’i yıkan ölüm!

Halil Tatlı'nın cenazesi Hollanda'dan getirilerek Salı günü öğle namazına müteakiben Yusuf Paşa Camisi'nden alınarak Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedilecek.
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