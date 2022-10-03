. İbrahim Tatlıses’i yıkan ölüm!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, aldığı acı haberle yıkıldı. İbrahim Tatlıses'in Hollanda'da yaşayan amcasının oğlu Halil Tatlı yaşamını yitirdi. Usta sanatçı kötü haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, aldığı acı haberle yıkıldı. Tatlıses'in Hollanda'da yaşayan amcasının oğlu Halil Tatlı yaşamını yitirdi.Tatlıses, amcasının oğlu Halil Tatlı'nın hayatını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.Amcasının oğlunun bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıses, fotoğrafa şu notu düştü: "" ifadelerini kullandıHalil Tatlı'nın cenazesi Hollanda'dan getirilerek Salı günü öğle namazına müteakiben Yusuf Paşa Camisi'nden alınarak Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedilecek.