. Gökhan Türkmen aşkını haykırdı!
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Gökhan Türkmen aşkını haykırdı!

Şarkıcı Gökhan Türkmen, lise yıllarında aynı sırayı paylaştığı ve 2014'te nikâh masasına oturduğu Sinem Aksoy'a aşkını haykırdı. Eşiyle okul yıllarında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü isim, paylaşımıan düştüğü notla dikkatleri üzerine çekti. İşte Türkmen'in o paylaşımı...

Ekleme: 3.10.2022 - 00:07 Güncelleme: 3.10.2022 - 00:10 / Editör: Ozge Selin
Selda Bağcan, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde genç şarkıcı Aleyna Tilki'yi konuk etmiş ve ikili düet yapmıştı. Şarkıcı Gökhan Türkmen de bunun üzerine Instagram hesabından; 'Ülkede o kadar değerli genç, müziğini ve kendini tanıtabilmek için uğraşan ve bunu da çok etik ve gerektiği yerden yapan müzisyen varken; bir çınarın, bir o kadar önem kazanmış bir yerde böyle bir şarkıcıyı çıkarıyor olmasının bir nedeni vardır elbet. Biz anlayamayız! Güzel reklam; hayırlı işler, bol güneşler herkese!' sözleriyle Bağcan'a tepki göstermişti.

BAĞCAN'DAN TÜRKMEN'E: TERBİYESİZLİK YAPMIŞ!

Bu sözler üzerine sessizliğini bozan Selda Bağcan ise Magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'e konuşmuş ve Türkmen'e şu yanıtı vermişti:

Terbiyesizlik yapmış... Bir defa ben hiçbir şekilde Aleyna'yı anons etmedim. Onu kendi orkestramızdan bile gizledik. Birden bire geldi sürpriz için. O da 'reklâm yapıyor' diyor, sana ne? Kıskandı belki de... Gereksiz polemikler bunlar... Sanatçı sanatıyla gündem olmalı. Ayrıca sahneme kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım, sana ne?

'İÇİMDEN GELENİ SÖYLEDİM'

Bu polemikle adından söz ettiren Türkmen, gündem olan sözleriyle ilgili yeni düşüncülerini Milliyet.com.tr'den Beste Sırapınar'a anlatmıştı. Sunucu Beste Sırapınar, Bağcan'a yazdıkları üzerine ünlü şarkıcıya “Bir pişmanlığın var mı?” sorusunu yöneltmişti.

Ünlü şarkıcı da 'Pişmanlığım yok. Çünkü kimseyi rencide edecek bir şey yapmadım. Bir eleştiride bulundum. İçimden geleni söyledim. Karşı taraf kendine göre bir cevap verdi. Selda Bağcan'ın gerçekten böyle bir cevap verip vermediğini de bilmiyorum' demişti.


TAKİPÇİLERİNİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan Gökhan Türkmen, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sinem Aksoy ile 2014'ten beri mutlu bir evlilik sürdüren, Nil Rona ve Leyla Ada adında iki kızı bulunan şarkıcı, yıllar öncesini yad etti.

'KİMSE BİLMEZ SANA OLAN SEVGİMİ'

Lisede eşiyle aynı sırayı paylaşan 39 yaşındaki şarkıcı, Aksoy ile okul yıllarında çekilen bu fotoğrafı yayınladı. Eşine 17 yıl sonra aşkını ilan eden Türkmen, nostaljik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ben sana ne diyeyim, nasıl söyleyeyim. Bu dünya kaldıramaz böyle gerçek aşkı! Kimse anlayamaz. Kimse de bilmez sana olan sevgimi. Sen bile belki… Özel bir gün değil bugün. Gerek de yok seni özel kılmaya. Nazarına da kemine de gözüne de sevgilim. Sen her zaman benim kalbimde başka yüreğimde başkasın. Ciğerini bilirim; ama söylemem. Koca gözlerini bilirim ama bahsetmem. Ben senin her kalp atışını bilirim ama anlatmam. Sen bana bir lütuf, yoluma bir ışıksın. Seni çok seviyorum, İlk günkü gibi. Son nefesimi verene dek!

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