. George Clooney'den Brad Pitt'e cevap!

Şimdilerde eski eşi Angelina Jolie ile Fransız Şatosu Miraval yüzünden sorun yaşayan ABD'li aktör Brad Pitt, geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden Vogue'a verdiği röportajla adından söz ettirmişti. Geçmişte ve günümüzde 'dünyanın en yakışıklı erkekleri' olduğunu düşündüğü kişileri paylaşan Brad Pitt, şu ifadeleri kullanmıştı:Oyunculuk dünyasında bu konuda söyleyeceğim ilk isim Paul Newman... Çünkü çok zarif bir şekilde yaşlandı. Ve tüm anlatılanlara göre; gerçekten özel, sıcak ve dürüst bir insandı. Eğer günümüzden birinin seçeceksem ise George Clooney'nin ismini vermeliyim, çünkü neden olmasın? Genelde ya o beni dışarı atıyor, ya da ben onu. Sadece bu seferlik, diğer yolu deneyeceğim.SEYİRCİLERDEN BÜYÜK BİR ALKIŞ ALDIPitt'in sosyal medyada gündem olan cevabının ardından 'The Late Show with Stephen Colbert' adlı programa konuk olan Clooney, arkadaşına takılmaktan vazgeçmedi. Hollywood yıldızına; Pitt'in, onun 'dünyanın en yakışıklı erkeği' olduğunu söylemesi hakkında ne düşündüğü soruldu.Cnn Entertainment'ta yer alan habere göre; 61 yaşındaki ünlü isim, önce 'bundan pek emin olmadığını' söylese de, sonra Pitt ile aynı fikirde olduğunu açıklayarak seyircilerden büyük bir alkış aldı:Ben de dünyanın en yakışıklı erkeği olduğumu düşünüyorum!'İLK CEVABININ KENDİ ADINI SÖYLEMEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'Sunucu Colbert, meslektaşıyla aynı fikirde olmasının 'iyi' olduğunu söylediğinde ise Clooney kendini 'güzel çocuk Pitt' olarak adlandırdığı arkadaşıyla dalga geçmekten alıkoyamadı. Aktör, 'Brad'in bu soruya ilk cevabının kendi adını söylemek olduğunu düşünüyorum. Ama sonra birisi, 'Hadi tekrar deneyelim. Bu sefer kendi adını söyleme' dedi' diyerek şaka yaptı.Pitt ve Clooney, Ocean's üçlemesinde birlikte rol almıştı. İkili, 2007'de yayınlanan 'Ocean's Thirteen'den yıllar sonra serinin yeni halkası için tekrar kamera karşısına geçecek.'İLK KEZ GÜNDE İKİ DEFA YÜZÜMÜ YIKAMAMI SAĞLAYAN KİŞİ'Öte yandan 58 yaşındaki Brad Pitt, olay olan Vogue röportajında yeni bir cilt bakımı koleksiyonu çıkardığını da duyurarak; bu konuda eski sevgilisi Gwyneth Paltrow'dan etkilendiğini söylemişti:Gwyneth'in yaptıklarını seviyorum. O hala çok sevgili bir arkadaş ve bu konuda kendi imparatorluğunu kurdu. Aslında şöyle bir düşününce, muhtemelen günde iki kez yüzümü yıkamamı sağlayan ilk kişi Gwyneth'ti...