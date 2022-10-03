. George Clooney'den Brad Pitt'e cevap!
  • USD: 18,52 - 18,55
  • EURO: 18,14 - 18,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

George Clooney'den Brad Pitt'e cevap!

'Fight Club', 'Troy' ve 'Meet Joe Black' gibi yapımlarla dünya çapında üne kavuşan aktör Brad Pitt, geçtiğimiz günlerde Vogue dergisine verdiği röportajda dünyanın en yakışıklı erkeğinin George Clooney olduğunu söyleyerek günlerce sosyal medyada konuşulmuştu. Bu cevabın ardından 'The Late Show with Stephen Colbert' adlı programa konuk olan Clooney, Pitt'in bu sözlerine gündem olan bir cevap verdi.

Ekleme: 3.10.2022 - 00:12 Güncelleme: 3.10.2022 - 00:14 / Editör: Ozge Selin
Şimdilerde eski eşi Angelina Jolie ile Fransız Şatosu Miraval yüzünden sorun yaşayan ABD'li aktör Brad Pitt, geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden Vogue'a verdiği röportajla adından söz ettirmişti. Geçmişte ve günümüzde 'dünyanın en yakışıklı erkekleri' olduğunu düşündüğü kişileri paylaşan Brad Pitt, şu ifadeleri kullanmıştı:

Oyunculuk dünyasında bu konuda söyleyeceğim ilk isim Paul Newman... Çünkü çok zarif bir şekilde yaşlandı. Ve tüm anlatılanlara göre; gerçekten özel, sıcak ve dürüst bir insandı. Eğer günümüzden birinin seçeceksem ise George Clooney'nin ismini vermeliyim, çünkü neden olmasın? Genelde ya o beni dışarı atıyor, ya da ben onu. Sadece bu seferlik, diğer yolu deneyeceğim.

George Clooney'den Brad Pitt'e cevap!

SEYİRCİLERDEN BÜYÜK BİR ALKIŞ ALDI

Pitt'in sosyal medyada gündem olan cevabının ardından 'The Late Show with Stephen Colbert' adlı programa konuk olan Clooney, arkadaşına takılmaktan vazgeçmedi. Hollywood yıldızına; Pitt'in, onun 'dünyanın en yakışıklı erkeği' olduğunu söylemesi hakkında ne düşündüğü soruldu.

Cnn Entertainment'ta yer alan habere göre; 61 yaşındaki ünlü isim, önce 'bundan pek emin olmadığını' söylese de, sonra Pitt ile aynı fikirde olduğunu açıklayarak seyircilerden büyük bir alkış aldı:

Ben de dünyanın en yakışıklı erkeği olduğumu düşünüyorum!

George Clooney'den Brad Pitt'e cevap!

'İLK CEVABININ KENDİ ADINI SÖYLEMEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Sunucu Colbert, meslektaşıyla aynı fikirde olmasının 'iyi' olduğunu söylediğinde ise Clooney kendini 'güzel çocuk Pitt' olarak adlandırdığı arkadaşıyla dalga geçmekten alıkoyamadı. Aktör, 'Brad'in bu soruya ilk cevabının kendi adını söylemek olduğunu düşünüyorum. Ama sonra birisi, 'Hadi tekrar deneyelim. Bu sefer kendi adını söyleme' dedi' diyerek şaka yaptı.

Pitt ve Clooney, Ocean's üçlemesinde birlikte rol almıştı. İkili, 2007'de yayınlanan 'Ocean's Thirteen'den yıllar sonra serinin yeni halkası için tekrar kamera karşısına geçecek.

'İLK KEZ GÜNDE İKİ DEFA YÜZÜMÜ YIKAMAMI SAĞLAYAN KİŞİ'

Öte yandan 58 yaşındaki Brad Pitt, olay olan Vogue röportajında yeni bir cilt bakımı koleksiyonu çıkardığını da duyurarak; bu konuda eski sevgilisi Gwyneth Paltrow'dan etkilendiğini söylemişti:

Gwyneth'in yaptıklarını seviyorum. O hala çok sevgili bir arkadaş ve bu konuda kendi imparatorluğunu kurdu. Aslında şöyle bir düşününce, muhtemelen günde iki kez yüzümü yıkamamı sağlayan ilk kişi Gwyneth'ti...

LGBT bayrağı açarak 'özgürlükten' bahsedenler Kadıköy'de çarşafa saldırdı
Tevfik Göksu 'İmamoğlu milleti kandırıyor' diyerek açıkladı: İBB bu metroyu 'Yapamıyorum' diyerek bakanlığa devretmişti!
Başkan Yazıcı’dan İmamoğlu’na: Anlamakta zorlandık Tuzla Metrosu ne zaman açılacak?
FETÖ’cü Cehveri Güven’den Bakan Bozdağ’a iftira...
Altılı masadan yine ortak aday çıkmadı!
Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu sahiplenen İmamoğlu'na bakanlıktan jet yalanlama!
Pendik-Sabiha Gökçen Metro açılışı sonrası ilk sürüş: Başkan Erdoğan vatman koltuğunda!
İhmal ve bakımsızlık çürüme getirdi: İSBİKE çöküyor! Esnaf da öğrenci de şikayetçi...
Karadeniz gazında sona doğru... Bir adım daha geride kaldı!
Ukraynalı heyetten Baykar'a ziyaret: Selçuk Bayraktar'a Devlet Liyakat Nişanı takdim edildi
Burkina Faso'da protestocular Fransız Büyükelçiliğini ateşe verdi!
Başsavcılıktan Mersin'deki terör saldırısı ve soruşturmalara ilişkin açıklama: Altı kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de şehit olan polisin eşiyle telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan ile F-16 konusunu görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'deki saldırıya tepki: Teröristleri aklama görevini CHP üstlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Göreve geldiğinden beri her taraf çukur
Bakan Kurum: Sosyal konut projesinde gençlere 200 bin istihdam sağlıyoruz
İYİ Partili Lütfü Türkkan ve Tamer Kayalp'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Utanç verici
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Sağanak geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı

Sağanak geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi

Öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Cezaevinden gelen vahşet itirafı

Öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Cezaevinden gelen vahşet itirafı

16 kişinin öldüğü feci kazada acı detay: Perdeyi düzeltirken katliama yol açmış

16 kişinin öldüğü feci kazada acı detay: Perdeyi düzeltirken katliama yol açmış

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı