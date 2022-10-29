. Uğur Aslan: Ben çok geç ünlü oldum!

Oyunculukta başarısını sahnelere taşıyan Uğur Aslan, önceki akşam Ataşehir'de bir mekanda sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere Cumhuriyetin 99. yılına özel bir repertuar hazırlayan Uğur Aslan, seslendirdiği şarkılarla sevenlerinin kulağının pasını silerken, anlattığı komik fıkralarla da hayranlarını kahkahaya boğdu.

Uğur Aslan, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurucu kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.Çok geç ünlü olduğunu belirten Aslan, “Şu an ünlülüğün tadını çıkarıyorum. Ünlü olmak çok güzel bir şey, herkese tavsiye ediyorum” diyerek sevenlerini güldürdü.Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Uğur Aslan, konserinin sonlarına doğru potpori şarkılarla coşkuyu iki katladı.