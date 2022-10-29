. Merve Özbey'in aile pozuna beğeni yağdı

Kenan Koçak ile iki yıl önce nikâh masasına oturan Merve Özbey, mutlu evliliğini bebekle taçlandırmıştı. Şubat 2021'de kızı Elif Özüm'ü dünyaya getiren ünlü şarkıcı, 16 Eylül 2022'de ise ikinci kez anne olmuştu. Merve Özbey-Kenan Koçak çifti, bebeklerine 'Emir' adını vermişti. Doğumun gerçekleştiği özel hastanenin başhekimi, yaptığı açıklamada; “48 santim, 2.810 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.Bebeğin ismini bu kez babasının koyduğunu belirten Merve Özbey, 'Oğlunuz kime benziyor?' sorusuna da 'Herkes babaya benzetti. Elif de ilk doğduğunda babasına benziyordu, sonra bana benzemeye başladı. Kime benzediği önemli değil, yeter ki sağlıklı olsun' diye yanıt vermişti.Merve Özbey, dört kişilik ailesinden ilk fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü isim, 60 binden fazla beğeni alan gönderisine, 'Bazılarının yüreğe iyi gelen bir yanı vardı, armağan gibiydiler. İyi ki! İyi ki! Bütün dünyam bu!' notunu düşmüştü.34 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz ay kızı Elif Özüm'ün kardeşi Emir'i sevdiği anları paylaşmış, 'Abla oldu. Her şeyin çok farkında. Saçını seviyor. Bir tek emzik krizimiz var, o da çözülür herhalde. Bu arada tek çocuk hiç cocukmuş kesin bilgi yayabiliriz.