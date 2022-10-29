. Merve Özbey'in aile pozuna beğeni yağdı
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Merve Özbey'in aile pozuna beğeni yağdı

Şimdilerde ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Merve Özbey, yaklaşık üç ay uzak kaldığı sahnelere 24 Ekim'de geri dönmüştü. Konserleri dışında tüm vaktini çocuklarına ayıran ünlü şarkıcı, iş insanı eşi Kenan Koçak'ın yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlarken, aile fotoğrafı ile binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Ekleme: 29.10.2022 - 23:41 Güncelleme: 29.10.2022 - 23:43 / Editör: Ozge Selin
Kenan Koçak ile iki yıl önce nikâh masasına oturan Merve Özbey, mutlu evliliğini bebekle taçlandırmıştı. Şubat 2021'de kızı Elif Özüm'ü dünyaya getiren ünlü şarkıcı, 16 Eylül 2022'de ise ikinci kez anne olmuştu. Merve Özbey-Kenan Koçak çifti, bebeklerine 'Emir' adını vermişti. Doğumun gerçekleştiği özel hastanenin başhekimi, yaptığı açıklamada; “48 santim, 2.810 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

'HERKES BABAYA BENZETTİ'

Bebeğin ismini bu kez babasının koyduğunu belirten Merve Özbey, 'Oğlunuz kime benziyor?' sorusuna da 'Herkes babaya benzetti. Elif de ilk doğduğunda babasına benziyordu, sonra bana benzemeye başladı. Kime benzediği önemli değil, yeter ki sağlıklı olsun' diye yanıt vermişti.

'BÜTÜN DÜNYAM BU'

Merve Özbey, dört kişilik ailesinden ilk fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü isim, 60 binden fazla beğeni alan gönderisine, 'Bazılarının yüreğe iyi gelen bir yanı vardı, armağan gibiydiler. İyi ki! İyi ki! Bütün dünyam bu!' notunu düşmüştü.

'TEK ÇOCUK HİÇ ÇOCUKMUŞ'

34 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz ay kızı Elif Özüm'ün kardeşi Emir'i sevdiği anları paylaşmış, 'Abla oldu. Her şeyin çok farkında. Saçını seviyor. Bir tek emzik krizimiz var, o da çözülür herhalde. Bu arada tek çocuk hiç cocukmuş kesin bilgi yayabiliriz.

Merve Özbey'in aile pozuna beğeni yağdı
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