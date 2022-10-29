. Mehmet Dinçerler Hadise'yi çabuk unuttu!

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in beş aylık evliliği, 30 Eylül'de Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla anlaşmalı olarak tek celsede sona ermişti. Şarkıcı ve iş insanının katılmadığı duruşmada tarafları, avukatları temsil etmişti. Boşanma sonrası açıklama yapan Dinçerler’in avukatı Dilara Recepoğlu, "Ortak irade ile evlilik hakkı sona erdi. Basın yasağı olduğu için detay veremiyorum. Kendi aralarında protokol imzalanmıştı mahkeme öncesinde. Başka detay veremiyorum" ifadelerini kullanmıştı.Ünlü şarkıcı, ayrılık sonrası ilk konserini Beşiktaş'ta vermişti. 'Hay Hay' şarkısını söylediği esnada, "Başlarken hep güzeldi hep... O zamanlar hep özeldi" diyerek efkârlanmıştı. Daha sonra sahnede söylediği şarkılar esnasında; "En büyük aşk sizlersiniz" sözleri ile geçtiğimiz günlerde boşandığı Dinçerler'e göndermede bulunmuştu.Dinçerler ise boşanma davası öncesi Zehra Çilingiroğlu ile Rodos'ta objektiflere yansımıştı. Bu görüntüler sonrası basına yansıyan 'aşk' iddiası üzerine Çilingiroğlu, arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda Dinçerler ile karşılaştığını söylemişti. Özel hayatıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan 24 yaşındaki Çilingiroğlu, avukatı Arca Açıkel aracılığıyla yargıya başvurup, tazminat davası açacağını duyurmuştu.Zehra Çilingiroğlu’nun son dönemde evliliği ile gündemde olan Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğuna dair çıkan haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türk aile hayatı ahlakına yakışmayan iftiraları içeren ve bir genç kızın geleceğini etkileyecek şekilde, gerçekle bağdaşmayan iddialara konu olan bu haberi şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz. Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı mesnetsizdir. Haberde iddia edilenin aksine müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu erkek arkadaşının da bulunduğu bir ortamda arkadaş grubuyla eğlenmişlerdir. Tamamen çarpıtılan görüntülerle, magazin haberi yaratma dürtüsüyle kurgulanmış olunan bu haber, müvekkillerimiz Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar’ın itibarını zedelemeye yöneliktir.Avşar kızı, kızı Zehra'nın, Hadise'den boşanan Mehmet Dinçerler ile haberlere konu olduğunun hatırlatılması üzerine adeta çılgına dönmüş ve şu açıklamayı yapmıştı:Bana böyle sorular sormayın. Böyle bir ahlaksızlık olabilir mi? Benim kızıma böyle bir şeyi yakıştırıyor musunuz? Kızıma yakıştırdıkları şeye bakın. Mahkeme süreci devam ediyor. Hepsine tazminat davası açtım. Bu haberi yapanların problemleri var. Bu yakıştırmayı yapanlar kafayı yemişler.Yaklaşık bir ay önce şarkıcı Hadise’den olaylı bir şekilde boşanan Mehmet Dinçerler, önceki akşam Nişantaşı St Regis Otel’de bir mekanda yemekteydi. İddiaya göre Dinçerler, mekana Arap asıllı esmer bir güzelle el ele geldi. Kız arkadaşı ile içeride samimi bir şekilde eğlenen Dinçerler, mekandan ise tek başına çıktıÖte yandan Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Mehmet Dinçerler ile Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain sarmaş dolaş dans etti. İkilinin o halleri ise düğüne katılanlar tarafından kayda alındı. Düğünden çıkan şarkıcı, kendisini bekleyen basın mensuplarının Mehmet Dinçerler'le ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Dinçerler de sorulara cevap vermeden hızla uzaklaştı.