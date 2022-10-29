Erol Evgin, Cumhuriyet Bayramı'nı sahnede kutladı

1969 yılında ilk 45'lik plağını çıkaran, Türk pop müziğinde unutulmaz şarkılara imza atan usta sanatçı Erol Evgin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümünü sahnede karşıladı.

Aşkın Nur Yengi'nin ardından Maslak 1453'teki bir mekanda İstanbullu müzikseverlerle buluşan Erol Evgin, Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü sahnede izleyenlerle hep bir ağızdan söylediği İzmir Marşı ile karşıladı.



29 EKİM MESAJI



Sanatçı, 29 Ekim'in ilk dakikalarında, 'Cumhuriyet, ümmet iken millet olmaktır. Bizler her yaştan milyonlarca genç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatmaya kararlıyız' dedi.