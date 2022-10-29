. Erol Evgin, Cumhuriyet Bayramı'nı sahnede kutladı
  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,68 - 18,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Erol Evgin, Cumhuriyet Bayramı'nı sahnede kutladı

1969 yılında ilk 45'lik plağını çıkaran, Türk pop müziğinde unutulmaz şarkılara imza atan usta sanatçı Erol Evgin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümünü sahnede karşıladı.

Ekleme: 29.10.2022 - 23:38 Güncelleme: 29.10.2022 - 23:38 / Editör: Ozge Selin
Aşkın Nur Yengi'nin ardından Maslak 1453'teki bir mekanda İstanbullu müzikseverlerle buluşan Erol Evgin, Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü sahnede izleyenlerle hep bir ağızdan söylediği İzmir Marşı ile karşıladı.

29 EKİM MESAJI

Sanatçı, 29 Ekim'in ilk dakikalarında, 'Cumhuriyet, ümmet iken millet olmaktır. Bizler her yaştan milyonlarca genç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatmaya kararlıyız' dedi.
Tarihi gün tarihi açılış: Erdoğan TOGG üretim tesisinde
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den muhalefete örnek olacak 'Togg' değerlendirmesi: Alman Fransız İtalyan arabalarına güle güle
Güney Kore'de Cadılar Bayramı etkinliklerindeki izdihamda 59 kişi öldü
İkinci TOGG kimin olacak? CEO Karakaş'tan dikkat çeken yanıt
Sekiz yaşındaki Ukraynalı kızdan Erdoğan'a Bayraktar TB2 mektubu
Kılıçdaroğlu, ‘Milleti kandırıyorlar’ demişti… Yerli otomobil TOGG bugün üretime başlıyor
İsveç'te Başkan Erdoğan'a hakaret içeren programın sunucusu istifa etti
Dünyadan Türkiye’ye Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor
Yunan medyasında ‘Türkiye Yüzyılı’ etkisi! Başkan Erdoğan’ın sözleri manşetleri süsledi
Trump Elon Musk’a arka çıktı: Artık manyaklar yönetmiyor!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim mesajı
Tüm yurtta bayram coşkusu! Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız.
Madenci ailelerine büyük destek: Prim borçları siliniyor koşulsuz aylık bağlanıyor
Nefesler tutuldu! Türkiye'nin gurur günü: TOGG seri üretime başlıyor
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın Togg hazımsızlığı: Tepki çeken paylaşıma vatandaştan tepki yağdı
80 yaşındaki Fatma Özaslan'ın Başkan Erdoğan ile görüşme hayali gerçek oldu
Togg'un renkleri belli oldu: Yerli otomobil Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı
Türkiye'nin gurur günü! TOGG Gemlik Kampüsü açılıyor...
Meteorolojiden dört kente kar uyarısı: İki gün sürecek

Meteorolojiden dört kente kar uyarısı: İki gün sürecek

İstanbul ve Ankara'da 29 Ekim cumartesi kapalı olan yollar ve alternatifleri

İstanbul ve Ankara'da 29 Ekim cumartesi kapalı olan yollar ve alternatifleri

Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı

Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı

Baba Vanga'nın kehaneti o ülkede paniğe neden oldu! Gergin bekleyiş...

Baba Vanga'nın kehaneti o ülkede paniğe neden oldu! Gergin bekleyiş...

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Bu eve 4 bin lira kira istediler: 'Ev buldum' diye sevinirken şok oldu

Bu eve 4 bin lira kira istediler: 'Ev buldum' diye sevinirken şok oldu