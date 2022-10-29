. Başak Dizer'den Kurt Efe paylaşımı
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Başak Dizer'den Kurt Efe paylaşımı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ (39) ile mutlu bir evlilik sürdüren ve 15 Nisan 2022 tarihinde oğlu Kurt Efe'ye kavuşan stil danışmanı Başak Dizer (45), paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Ailesiyle Bodrum'a tatile giden Dizer, Instagram hesabından yaklaşık altı aylık olan Kurt Efe'nin fotoğrafını yayınladı. Dizer'in gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Ekleme: 29.10.2022 - 23:48 Güncelleme: 29.10.2022 - 23:50 / Editör: Ozge Selin
Altı yıl önce dünyaevine giren magazin dünyasının gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, altı ay önce oğulları Kurt Efe'ye kavuşmuştu. Doğuma giren Tatlıtuğ, gözyaşlarını tutamamış; altın saçlı Kurt Efe'nin babasının kopyası olduğu öğrenilmişti. Ünlü isim, bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etmişti; “Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.”

'İKİ İSMİN DE BİZİM İÇİN ANLAMI VAR'

Kurt Efe ismi sosyal medyada da gündem olmuştu. Bu konu hakkında ise ünlü oyuncu, 'Eşim Başak zaten açıklama yapmıştı. Her iki ismin de bizim için anlamı var. Çok severek koyduk. Sağlıklı, sıhhatli yaşasın. Vatana millete ve anasına babasına hayırlı evlat olsun' şeklinde konuşmuştu.

Ünlü çiftin, oğullarına 'Kurt Efe' adını verecekleri doğumdan önce ortaya çıkmıştı. 2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah'la paylaştığı projeden esinlendiği belirtilmişti.

EŞİNE AŞKINI ANLATTI

Tüm bunların ardından Kıvanç Tatlıtuğ, L'Officiel dergisine özel açıklamalarda bulunarak, altı yıl önce dünyaevine girdiği eşi Başak Dizer'e aşkını anlatmıştı. 'Ben Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi' diyen Tatlıtuğ, sözlerine şöyle devam etmişti:

'Bir insanı sevmek, onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte... Devamını getirebilmek asıl mesele.'

'İNANILMAZ'

Oyuncunun bu sözleri, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturarak; 'Erkekler Kıvanç ve diğerleri diye ikiye ayrılıyor artık', 'Bir insan hem yakışıklı, hem yetenekli, hem sempatik, hem de nasıl bu denli romantik ve iyi bir eş olabiliyor, inanılmaz' ve 'Başak kadar şanslı olamadık' gibi yorumlar almıştı.

KURT EFE 6 AYLIK OLDU

Son olarak soluğu Bodrum'da alan çiftten Dizer, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Başak Dizer, oğlunun fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Yaklaşık altı aylık olan Kurt Efe'nin yüzünü göstermemeyi tercih eden Dizer'in gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

Başak Dizer'den Kurt Efe paylaşımı

'MUTLU YILLAR AŞK'

Ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim'de 39'uncu yaşına girmişti. Ünlü oyuncu için sosyal medyada paylaşımda bulunan ilk isim eşi Başak Dizer olmuştu. Bir orman yolunda Tatlıtuğ'un scooter kullanırken çektiği videoyu yayınlayan Dizer, gönderisine 'Mutlu yıllar aşk' notunu düşmüştü.
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