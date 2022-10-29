. Aslı Enver ilişkisi hakkında konuştu
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Aslı Enver ilişkisi hakkında konuştu

Ünlü oyuncu Aslı Enver, önceki gün Levent'te görüntülendi.

Ekleme: 29.10.2022 - 09:15 Güncelleme: 29.10.2022 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Kendisini bekleyen aracına binmeye hazırlanan Enver, gazetecileri karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, yeni projeler için çalışmaya başladığını söyledi. Projeyle ilgili bilgi veremeyeceğini belirten Enver, "Dijital ve televizyon olmak üzere iki işimiz var" dedi. İş insanı Berkin Gökbudak ile birlikte olan Aslı Enver, ilişkisiyle ilgili "Süper gidiyor" diye konuştu.

Aslı Enver ilişkisi hakkında konuştu
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