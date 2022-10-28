. Umut Evirgen'den şoke eden paylaşım...

Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen'in adı son olarak oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk iddialarına karıştı. Geçtiğimiz haftalarda sabaha kadar birlikte eğlenen ve sonrasında Evirgen'in evine giden ikili, yakın arkadaş olduklarını ifade etmişti. Ardından aynı konserden peş peşe paylaşımlar yapan ünlü çiftten Umut Evirgen, yakın arkadaşlarıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. O masada Abdullah'ın da olması dikkatlerden kaçmadı.

Son olarak oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Umut Evirgen, geçtiğimiz aylarda ünlü isimle yollarını ayırmıştı. Uzun süre birlikte görüntü vermeyen ve sosyal medya üzerinden de paylaşım yapmayan ünlü çiftten Sarıkaya, ayrılıkla ilgili yakın çevresine; 'Yorulduk, yürütemedik' dediği öğrenilmişti.TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILARAyrılığın ardından Umut Evirgen'in adı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk dedikodularına karışmıştı. İkilinin Emirgan'da bilinen bir mekanda buluştuğu haberleri gündem olurken; Abdullah ve Evirgen ne olduysa akşamında birbirini takipten çıkmıştı.KENDİ EVİNE GÖNDERDİÜnlü isimler, geçtiğimiz haftalarda da Evirgen'in Emirgan'daki mekanında sabah saatlerine kadar eğlenmişti. Farah Zeynep Abdullah'ı mekandan arkadaşının aracı ile kendi evine gönderen işletmeci, kendi aracı ile arkadan gitmişti.'YAKIN ARKADAŞIZ'Umut Evirgen'in arkadaşı, oyuncuyu Evirgen'in evine götürerek gazetecileri fark edince; ileri doğru sürmeye devam etmişti. Ardından eve giren Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen çifti 'Yakın arkadaşız!' demişti.AYNI KONSERDEN PAYLAŞIM YAPTILARBir süredir aşk yaşadıkları söylenen ikili, sonrasında Yunanistan'daki bir konserde ortaya çıkmıştı. Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen'in aynı konserden paylaşım yapması aşk iddialarını kuvvetlendirmişti.UMUT'TAN FARAH'LA İLK KARETüm bunların ardından Umut Evirgen'den, Farah Zeynep Abdullah'la ilk paylaşım geldi. Önceki akşam yakın dostları Hazar Ergüçlü-Onur Ünlü çifti, Birkan Sokullu ve Serkan Keskin ile bir araya gelen Evirgen, bu anlarda çekilen fotoğrafı 'İzleme komitesi' notuyla Instagram hesabından paylaştı. Masada Farah Zeynep Abdullah'ın da olması dikkatlerden kaçmadı.