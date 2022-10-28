. Umut Evirgen'den şoke eden paylaşım...
  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,68 - 18,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Umut Evirgen'den şoke eden paylaşım...

Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen'in adı son olarak oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk iddialarına karıştı. Geçtiğimiz haftalarda sabaha kadar birlikte eğlenen ve sonrasında Evirgen'in evine giden ikili, yakın arkadaş olduklarını ifade etmişti. Ardından aynı konserden peş peşe paylaşımlar yapan ünlü çiftten Umut Evirgen, yakın arkadaşlarıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. O masada Abdullah'ın da olması dikkatlerden kaçmadı.

Ekleme: 28.10.2022 - 20:25 Güncelleme: 28.10.2022 - 20:29 / Editör: Ozge Selin
Son olarak oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Umut Evirgen, geçtiğimiz aylarda ünlü isimle yollarını ayırmıştı. Uzun süre birlikte görüntü vermeyen ve sosyal medya üzerinden de paylaşım yapmayan ünlü çiftten Sarıkaya, ayrılıkla ilgili yakın çevresine; 'Yorulduk, yürütemedik' dediği öğrenilmişti.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Ayrılığın ardından Umut Evirgen'in adı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk dedikodularına karışmıştı. İkilinin Emirgan'da bilinen bir mekanda buluştuğu haberleri gündem olurken; Abdullah ve Evirgen ne olduysa akşamında birbirini takipten çıkmıştı.

KENDİ EVİNE GÖNDERDİ

Ünlü isimler, geçtiğimiz haftalarda da Evirgen'in Emirgan'daki mekanında sabah saatlerine kadar eğlenmişti. Farah Zeynep Abdullah'ı mekandan arkadaşının aracı ile kendi evine gönderen işletmeci, kendi aracı ile arkadan gitmişti.

'YAKIN ARKADAŞIZ'

Umut Evirgen'in arkadaşı, oyuncuyu Evirgen'in evine götürerek gazetecileri fark edince; ileri doğru sürmeye devam etmişti. Ardından eve giren Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen çifti 'Yakın arkadaşız!' demişti.

Umut Evirgen'den şoke eden paylaşım...

AYNI KONSERDEN PAYLAŞIM YAPTILAR

Bir süredir aşk yaşadıkları söylenen ikili, sonrasında Yunanistan'daki bir konserde ortaya çıkmıştı. Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen'in aynı konserden paylaşım yapması aşk iddialarını kuvvetlendirmişti.

Umut Evirgen'den şoke eden paylaşım...

UMUT'TAN FARAH'LA İLK KARE

Tüm bunların ardından Umut Evirgen'den, Farah Zeynep Abdullah'la ilk paylaşım geldi. Önceki akşam yakın dostları Hazar Ergüçlü-Onur Ünlü çifti, Birkan Sokullu ve Serkan Keskin ile bir araya gelen Evirgen, bu anlarda çekilen fotoğrafı 'İzleme komitesi' notuyla Instagram hesabından paylaştı. Masada Farah Zeynep Abdullah'ın da olması dikkatlerden kaçmadı.

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın Togg hazımsızlığı: Tepki çeken paylaşıma vatandaştan tepki yağdı
Togg'un renkleri belli oldu: Yerli otomobil Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin gündemine yakışan yeni 'Kızılelma'sı ancak Türkiye Yüzyılı olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında enerjide yeni müjdeleri sevincini milletimizle paylaşacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak
18 bin lira daha verilecek: Promosyonda anlaşma sağlandı
Almanya'dan TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı'ya destek: Tutuklanması endişe verici
Ankara'da büyük coşku: Türkiye'nin yüzyılı sayfası açılıyor
Bakan açıkladı! Çiftçilere destek ödemeleri hesaplara geçti
İsrailli bakandan dikkat çeken açıklama: 'Türkiye küresel bir aktör'
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirasını atmıştı: TTB Başkanı Fincancı 15 Temmuz'da ABD elçiliğindeymiş
CHP'li Ali Mahir Başarır hakkındaki fezleke TBMM'de
CHP’li vekiller mahkemeyi basmıştı! Başsavcılık soruşturma başlattı...
Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı
Milli İHA'ların yeni mühimmatı Kayı ilk kez sergilendi
CHP'li İBB, yarısını AK Parti'nin yaptığı projeyi '2020'de açacağız' demişti: Sonunda bugün hizmete giriyor!
İngiltere'de enerji krizi büyüyor: Okullarda eğitim 4 güne düşürülebilir
Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu bugün açıklıyor
Yine Türkiye'yi hedef aldı! Miçotakis'ten yeni skandal: 'Kırmızı çizgiyi aşmamalı'
Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Tayyip dede gereğini yaptı

Tayyip dede gereğini yaptı

DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor

Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor