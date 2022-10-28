. Seda Bakan elbisesine sığamadı!

Son olarak Zeytin Ağacı dizisinde oynayan Seda Bakan, başarılı performansıyla herkesin beğenisini kazanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ikinci bebeğini kucağına alan güzel oyuncu, istediği kiloya henüz kavuşamadı.Elbisesine giremeyen Seda Bakan, bu komik anları kendisini tiye alarak paylaştı. "Aşırı fit bir gün" notunu ekleyen oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.