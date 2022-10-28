. Özgü Namal iki yıl sonra gecelerde!

2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi ve iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral'ı kalp krizi sonucu Ekim 2020'de kaybeden Özgü Namal, uzun süre ortalarda görülmemiş, deyimi yerindeyse sırra kadem basmıştı. İnzivaya çekilen 43 yaşındaki oyuncu, yaşadığı tarifsiz acıdan iki yıl sonra, önceki gece Beyuoğlu'nda bulunan bir mekanda objektiflere yansıdı.Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral, 6 Ekim 2020 tarihinde yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçiren Oral, Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 53 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yoga ve nefes terapisti eşinin vefatıyla zor günler geçiren ünlü oyuncu, çocukları ile birilkte inzivaya çekildi. Gözlerden uzak bir yaşam süren Özgü Namal, geçtiğimiz ağustos ayında eski rol arkadaşı Oktay Kaynarca'nın başrolde yer aldığı projenin setini ziyaret etti.Dizinin yönetmeni Onur Tan, Namal ve birkaç arkadaşıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:Tam yalnız kaldığını düşünür, çok yorulur, güçsüz düşersin, bir anda bedenine güç bahşeden, umutsuzluğa kapıldığında kalbinde yaşama sevinci yaratan dostların, güzel arkadaşların ziyaretine gelir. İyi ki varsınız.Kariyerinin zirvesinde daha huzurlu bir hayatı seçip oyunculuğa ara veren ve 2015'te Köyceğiz'e yerleşen Namal'ın son hali dikkat çekti. Eşini kaybettikten sonra İstanbul'a dönen 43 yaşındaki oyuncunun saçlarındaki beyazların daha da arttığı görüldü. Namal, kısa süre sonra da Akmerkez'den çıkarken objektiflere yansıdı. Bir toplantı için Etiler'de bulunan oyuncu, basın mensuplarını fark edince gülümsedi."Özgü Hanım nasılsınız? Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz? Var mı yakın zamanda bir projeniz?" sorusuna ise gülümseyerek "Arkadaşlar çok teşekkür ederim, sağ olun" demekle yetindi.Altı yıllık eşi ve iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral'ın ani vefatından sonra ortalarda pek görülmeyen Özgü Namal, önceki gece Asmalımescit'te bulunan bir mekanda eğlencedeydi.Dışarıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen Namal, mekandan çıkacağı sırada çağırdığı taksiyi mekanın kapısına kadar yanaştırdı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan oyuncu, gülerek bindiği taksi ile gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.