. Nükhet Duru'nun açıklamasına Aydilge'den tepki
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Beyaz Gazete
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Nükhet Duru'nun açıklamasına Aydilge'den tepki

Nükhet Duru, geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı’nda katıldığı davet öncesi, "Tunikle giyildiğinde tamam ama sokakta çorapla dolaşan bir sürü kadın var. Buna bir 'dur' deyin" sözleriyle dikkat çekmişti. Duru'nun sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem ollmuştu. Şarkıcı Aydilge ise Nükhet Duru'nun 'tayt' çıkışına tepki gösterdi.

Ekleme: 28.10.2022 - 09:56 Güncelleme: 28.10.2022 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Bir giyim firmasının Sonbahar Kış 22-23 koleksiyonu, önceki gün Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen defileyle tanıtıldı. Nükhet Duru, defile öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

"NE OLUR BU TAYT OLAYINA 'DUR' DEYİN ARTIK"

Kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu söyleyen Nükhet Duru, dikkat çeken şu açıklamaya imza attı:

Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince, yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız.

"ADAPLA İLGİSİ YOK"

Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen Nükhet Duru, sahne kıyafetleri yüzünden eleştirilen Gülşen’i savunarak, "Herkes kendi istediğini yapmakta serbest. Bunun adap veya adapsızlıkla ilgisi olduğunu sanmıyorum, kimseyi ilgilendirmez. Ben beğendiğim elbiseyi giyerim. O kadar ince ve müstehcen olmayan dekolteler giyiyor ki, o kadar ince vücudu var ki 'Oovvv nasıl yaptı!' falan diyemezsiniz. Ben onun fiziğinden çok müziğiyle ilgileniyorum" açıklamasını yapmıştı.

AYDİLGE'DEN TEPKİ

Öte yandan ünlü şarkıcı Aydilge, Nükhet Duru’nın ‘tayt’ çıkışına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"KADINLARIN NE GİYECEĞİNİN SÖYLENMESİNE..."

Aydilge paylaşımında şunları söyledi: 

Sokakta bu tayt giyme olayına bir 'dur denilmesi' yerine kadınların ne giyeceğinin söylenmesine artık 'bir duy' diyelim olur mu... Sevgili Nükhet Duru da takdir eder ki kadınların göze hoş görünmekten çok daha başka meseleleri var

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