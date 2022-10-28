. Necati Şaşmaz anjiyo oldu..
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Necati Şaşmaz anjiyo oldu..

Fenomen dizi 'Kurtlar Vadisi'ndeki 'Polat Alemdar' karakteriyle hazfızalara kazınan Necati Şaşmaz, kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü haberleriyle gündeme geldi. Magazin camiasında duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle 'Felaket Tellalı' lakabı ile tanınan Onur Akay, 50 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ekleme: 28.10.2022 - 20:36 Güncelleme: 28.10.2022 - 20:38 / Editör: Ozge Selin
Necati Şaşmaz'ın apar topar hastaneye kaldırıldığı, kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu iddia edilmişti. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Ses sanatçısı Onur Akay, şu anda evinde olan ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında sevindirici açıklamalar yaptı.

Necati Şaşmaz anjiyo oldu..

'KISA SÜREDE TABURCU OLDU'

Onur Akay, “Necati Şaşmaz yoğun bakımda değil. Şaşmaz, göğüs ağrısı, sol kolda ağrı ve uyuşukluk gibi şikâyetlere çarşamba günü hastaneye başvurdu. Koroner arter hastalığı olarak bilinen kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi nedeniyle damar açma operasyonu geçirdi. Ancak operasyon çok büyük değildi ve kısa sürede taburcu oldu. Şu an evinde dinlenen Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu çok iyi. Kendisine sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri önerildi' ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi dizisi ve filmleri ile geniş kitlelerce tanınan Necati Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından çalışmalarına döndüğü öğrenildi.

Necati Şaşmaz anjiyo oldu..

DOKUZ YILLIK EVLİLİĞİ BİTMİŞTİ!

2012 yılında hayatlarını birleştiren Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz, 2019'da karşılıklı boşanma davası açmıştı. Mayıs 2021'de mahkeme, çekişmeli boşanma davasında tarafları eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar vermişti. Tarafların maddi ve manevi tazminat talepleri reddedilirken, çocukların velayeti anne Nagehan Şaşmaz'da kalmıştı. Anadolu 2. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Necati Şaşmaz'ın iki çocuğu için ayda toplam 16 bin TL nafaka ödemesine karar verilmişti.

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