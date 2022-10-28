Ünlü şarkıcı Gülşen geçtiğimiz aylarda daha önce bir konserindeki, “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.” ifadesi sonrası gözaltına alınmıştı. Şarkıcı, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.Tek kişilik koğuşta 5 gün geçiren Gülşen'in cezası ev hapsine çevrilmişti.Daha sonra yurt dışına çıkış yasağı bulunan şarkıcı hakkında en yakın karakola imza verme şartı getirildi. Geçtiğimiz günlerde ilk kez hakim karşısına çıkan Gülşen, savunmasında maddi ve manevi olarak yıprandığını açıklamıştı.Adli kontrolü kaldırılan şarkıcı, 5 yaşındaki oğlunun İspanya'da olması nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı için itirazda bulundu.3 yıla kadar hapsi istenen Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağını 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırılması karşılığında kaldırdı.Bunun üzerine oğlu Azur Benan'ın yanına giden Gülşen, soluğu İspanya'da aldı. 50 konseri iptal edilen 46 yaşındaki şarkıcının yurt dışı yasağının kalkmasının ardından konserlerine devam edip etmeyeceği merak ediliyor.