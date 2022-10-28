. Gökçe Bahadır'dan Emir Ersoy paylaşımı...
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Gökçe Bahadır'dan Emir Ersoy paylaşımı...

Son olarak 'Evlilik Hakkında Her Şey' adlı dizide başrol oynayan Gökçe Bahadır, yaklaşık 8 ay önce müzisyen Emir Ersoy ile nikâh masasına oturmuştu. Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten, yeni bir fotoğraf geldi. 40 yaşındaki Bahadır, kendisinden dört yaş büyük eşiyle verdiği pozlara bir yenisini daha ekledi.

Ekleme: 28.10.2022 - 00:53 Güncelleme: 28.10.2022 - 00:55 / Editör: Ozge Selin
Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp, aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır (40) ile müzisyen Emir Ersoy (44), geçtiğimiz şubat ayında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, İzmir Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle mutluluğa 'Evet' demişti.

Bahadır, düğün sonrası; 'Çok heyecanlıyız ve çok mutluyum, sevdiğim insanla hayatımı birleştirdim. Farklı heyecanlar. Dilerim her şey gönlümüzce olur. Birlikte mutluluğumuzun artmasını diliyorum' diyerek duygularını paylaşmıştı.

Gökçe Bahadır'dan Emir Ersoy paylaşımı...

'AŞK OLSUN ÖNCELİK'

Zaman zaman birlikte paylaşım yapan çift, Ramazan Bayramı'nı 'Aşk olsun öncelik. Yaşadığımız zor günlerin ardından sevmek, sevilmek olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim' mesajıyla kutlamıştı. Ünlü müzisyen ise eşiyle romantik karesine, 'Bir bayram bırakıyorum buraya. Bayramı bayram yapan en güzel şey olan 'sevginin' içinde olduğu' notunu düşmüştü.

SORULARA YANIT VERMEDİLER

Birkaç ay önce Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenen Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çifti, soruları yanıtsız bırakmıştı. İkili, basın mensuplarına teşekkür ederek oradan ayrılmıştı.

Gökçe Bahadır'dan Emir Ersoy paylaşımı...

SİYAH-BEYAZ AŞK POZU

Geçtiğimiz haftalarda Venedik Film Festivali'ne katılan ünlü çiftten yeni bir fotoğraf geldi. Zaman zaman eşiyle pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Gökçe Bahadır, araba önünde çekilen karelerini kalp emojisiyle paylaştı. Eşinin bu jestine kayıtsız kalmayan Ersoy ise gül emojisiyle yorum yaptı.
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