. Doğum gününde anlamlı kampanya...

36 yaşına giren Furkan Palalı, hayranları vasıtasıyla Cerebral Palsy'li çocukların kalbine dokundu. Oyuncu, kampanyanın duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı.Palalı, Instagram gönderisine, “Bu yıl doğum günümde tüm dileklerim hayallere dokunsun, bu hayallere siz de ortak olun istedim! 27 Ekim'deki doğum günümde yeni yaşımı kutlarken hep birlikte Cerebral Palsy'li çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine destek olalım. Gelin hep birlikte Cerebral Palsy'li çocuklarımızın önündeki engelleri iyiliği paylaşarak kaldıralım' mesajını yazdı.