Doğum gününde anlamlı kampanya...
Furkan Palalı, 27 Ekim’deki doğum gününü anlamlı bir kampanyayla kutladı. Ünlü oyuncu, doğum günü vesilesiyle Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yararına bağış kampanyası başlattı.
36 yaşına giren Furkan Palalı, hayranları vasıtasıyla Cerebral Palsy'li çocukların kalbine dokundu. Oyuncu, kampanyanın duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı.
Palalı, Instagram gönderisine, “Bu yıl doğum günümde tüm dileklerim hayallere dokunsun, bu hayallere siz de ortak olun istedim! 27 Ekim'deki doğum günümde yeni yaşımı kutlarken hep birlikte Cerebral Palsy'li çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine destek olalım. Gelin hep birlikte Cerebral Palsy'li çocuklarımızın önündeki engelleri iyiliği paylaşarak kaldıralım' mesajını yazdı.
Palalı, Instagram gönderisine, “Bu yıl doğum günümde tüm dileklerim hayallere dokunsun, bu hayallere siz de ortak olun istedim! 27 Ekim'deki doğum günümde yeni yaşımı kutlarken hep birlikte Cerebral Palsy'li çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine destek olalım. Gelin hep birlikte Cerebral Palsy'li çocuklarımızın önündeki engelleri iyiliği paylaşarak kaldıralım' mesajını yazdı.