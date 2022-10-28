. Bilal Sonses'ten flaş açıklama!

Bilal Sonses, Instagram hesabından çocukluk yıllarına ait aile fotoğrafları paylaşıp, "Şaka maka yaşlandık! 29... Hep birlikte nice mutlu, sağlıklı yıllara" mesajını yazdı."ANNEM HEM ANNE HEM DE BABA OLDU"Ünlü şarkıcı, verdiği bir röportajda, dokuz yaşında babasını kaybettiğini ve mütevazi bir ailede büyüdüğünü söylemişti: Annem, hem anne hem de baba oldu. Şimdi düşündüğümde o yaşta bir kadına göre çok ağır yükler edinmişti.