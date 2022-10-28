'Ben ölünce değerimi anlayacaksınız!'
Serdar Ortaç, önceki akşam Ataşehir'de bir mekanda sahne aldı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, sağlık durumu hakkında sevenlerine müjde verirken, söz yazarı kimliğine vurgu yaptı.
Konsere dansçılarıyla birlikte hızlı bir giriş yapan Serdar Ortaç, “Şükürler olsun ki artık sağlığım yerine geldi, keyfim de yerinde. Bu gece birlikte unutulmaz bir geceye şahitlik edeceğiz” şeklinde konuştu.
"BU ADAM BU ŞARKILARI NASIL YAZMIŞ?"
Aynı zaman söz yazarı olan ünlü şarkıcı, "Ben ölünce değerimi anlayacaksınız. O zaman 'Bu adam bu şarkıları nasıl yazmış?' diyeceksiniz" diyerek, sahnesini alkışlar eşliğinde noktaladı.
"BU ADAM BU ŞARKILARI NASIL YAZMIŞ?"
Aynı zaman söz yazarı olan ünlü şarkıcı, "Ben ölünce değerimi anlayacaksınız. O zaman 'Bu adam bu şarkıları nasıl yazmış?' diyeceksiniz" diyerek, sahnesini alkışlar eşliğinde noktaladı.