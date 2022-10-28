Konsere dansçılarıyla birlikte hızlı bir giriş yapan Serdar Ortaç, “Şükürler olsun ki artık sağlığım yerine geldi, keyfim de yerinde. Bu gece birlikte unutulmaz bir geceye şahitlik edeceğiz” şeklinde konuştu."BU ADAM BU ŞARKILARI NASIL YAZMIŞ?"Aynı zaman söz yazarı olan ünlü şarkıcı, "Ben ölünce değerimi anlayacaksınız. O zaman 'Bu adam bu şarkıları nasıl yazmış?' diyeceksiniz" diyerek, sahnesini alkışlar eşliğinde noktaladı.