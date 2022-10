Alina Boz mutlu ilişkisinin sırrını açıkladı

'Elimi Bırakma', 'Aşk 101' ve 'Bölük' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Alina Boz, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken kameralara yansıyan ünlü isim, ayaküstü konuştuğu gazetecilerin sorularını cevapladı. Yeni projesi 'Bandırma Füze Kulübü'nden bahseden Boz, Sezen Aksu ve Sinan Özer'in oğlu Mithat Can Özer ile uzun süredir sürdürdükleri mutlu birliktelikleri hakkında da konuşarak, ilişkilerinin sırrını açıkladı.

Güzel oyuncu Alina Boz, geçtiğimiz gün Etiler'de yer alan bir mekanda arkadaşıyla yemek yedi. Mekan çıkışı basın mensuplarıyla konuşarak kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan 24 yaşındaki Boz, ''Maraşlı' dizisinin yönetmeni Arda (Sarıgün) ile yemek yedik' ifadelerini kullandı.



'KONUŞUYORUZ ARADA'



Eski rol arkadaşı Burak Deniz'in meslektaşı Nilperi Şahinkaya ile yaşadığı olay hatırlatılan ünlü isim, 'Basından gördüğüm kadarıyla biliyorum. Davaya taşınmış olay, bir şey söylemem doğru olmaz' dedi ve Deniz'le arasının çok iyi olduğunu belirterek; 'Biz ekip olarak çok iyiydik, onu konuştuk demin de. İlişkilerimiz devam ediyor' şeklinde konuştu. Burak Deniz'le görüşmeye devam ettiğini de söyleyen oyuncu, 'Konuşuyoruz arada. Bu ara yoğun; bir Adana'da, bir orada, bir burada. Çok iş yaptı bu aralar, biraz dağıldık tabi' açıklamasını yaptı.



'TEPKİLER ÇOK GÜZEL'



'Bandırma Füze Kulübü' filminde rol alan oyuncuya gelen tepkiler sorulduğunda, 'Tepkiler çok güzel. Ben de bugün sinemaya gideceğim arkadaşlarımla beraber, onların bir tepkilerini ölçeyim. Çok tatlı bir film oldu. Dönem işi olması, insanlara motivasyon vermesi durumu beni hep heyecanlandırır, çok severim böyle filmleri. Okuduğumda da çok hoşuma gitmişti ondan dolayı' dedi.



'SEVDİKLERİME TAM DESTEK'



Sevgilisi Mithat Can Özer'in filmi izlemediğini söyleyen Boz'a, filmde erkek arkadaşının hayallerine uyan bir genç kızı oynadığı hatırlatılıp, 'Normal hayatta da böyle misiniz?' diye soruldu. Başarılı oyuncu, bu soru karşısında, 'Tabii ki. Arkadaşlarımın, sevdiklerimin, herkesin hayallerinin arkasında durmak istiyorum' diye konuştu. 'Mithat beyin hayalleri gerçek olsun diye elinizden geleni yapar mısınız?' Sorusuna ise 'Tabii ki, yaparım. Siz yapmaz mısınız? Sevdiklerime her zaman tam destek' cevabını verdi.



'İYİ ANLAŞIYORUZ'



Uzun yıllardır Mithat Can Özer'le yaşadığı ilişkinin sırrı da sorulan Alina Boz, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiklerini söyleyerek, şöyle yanıt verdi.



''Biraz kişilikle alakalı bir durum bence göz önünde olmamayı tercih etmek. Birbirimize her konuda destek veriyoruz. İyi de anlaşıyoruz. Kişiliklerimiz de uydu. Biraz da sabır yani böyle ilişkilerin sırrı bence. İyi geldik birbirimize biz, işin sırrı o biraz. Şans.'