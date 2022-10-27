. Ünlü çiftten aşk dolu pozlar

Dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile 2016'da nikâh masasına oturan İsmail Hacıoğlu'nun bu evliliğinden Yemin adında bir kızı olmuştu. İkili, 2020 yılının Temmuz ayında ihanet iddiasıyla evliliklerine nokta koymuştu. Hacıoğlu, ayrılık sürecinde ‘Çocuk’ dizindeki rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlasa da bu ilişkinin ömrü uzun olmamıştı.Şimdilerde 'Mahkum' adlı dizide rol alan İsmail Hacıoğlu ile meslektaşı Aslıhan Gürbüz, Karadeniz tatilleri sırasında beraber görülmüştü. Bunun üzerine ikili hakkında 'aşk' haberleri çıkmıştı. İkili huzur dolu tatillerinden akarsu ve orman görüntüleri paylaşmayı da ihmal etmemişti.İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz aylarda yeni sevgilisiyle görüntülenmişti. 36 yaşındaki oyuncu, dört aydır birlikte olduğu, kendisinden üç yaş büyük meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile ilk kez Çeşme'de objektiflere yansımıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden yeni sevgililer, akşam yemeğinde kendilerine eşlik eden Selim Bayraktar ve sevgilisi Emel Karaköse, patlayan flaşlar karşısında ne yapacaklarını şaşırmıştı. Basın mensuplarına "İyi akşamlar" diyen Hacıoğlu ve Gürbüz, araçlarına binerek oradan uzaklaşmışlardı.Zaman zaman birlikte verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sunan Gürbüz ile Hacıoğlu'ndan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle fotoğrafına "Güzelliğim" notunu düşmüştü. Aslıhan Gürbüz de Hacıoğlu'na kalp emojisiyle karşılık vermişti.Aşkları dolu dizgin devam eden çiftten yeni pozlar geldi. Gürbüz ile denizde poz veren Hacıoğlu, paylaşımını 'Al sevgilim' şarkısıyla paylaştı. Hacıoğlu'na kayıtsız kalmayan Gürbüz ise bu kareyi, kendi Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Yol arkadaşım" diyerek yayınladı. Ardından bir paylaşım da kendi yapan Aslıhan Gürbüz, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'yla yazın çektiği selfieyi paylaştı. Ünlü çiftin aşk pozlarına binlerce beğeni ve "Maşallah", "Çok güzelsiniz", "Nazar değmesin" gibi yorumlar geldi.