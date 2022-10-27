. Ünlü çiftin nikâhından yeni fotoğraflar...

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı (21) ile şarkıcı Ufuk Beydemir'in (30) geçtiğimiz yıllarda aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz aylarda Google'da hakkında en çok sorulan soruları yanıtlamıştı. Güzel oyuncu, “Küçüklüğümden beri evli, mutlu ve çocuklu olmayı isteyen biriydim. Evcilik çok oynardım. 30 yaşına kadar gitmemeli, daha erken evlenilmeli. Beraber büyümeli” diye konuşmuştu.Mutlu bir birliktelikleri olan ikili, geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Sevgilisi Beydemir'in evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren İpek Filiz Yazıcı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.'MUTLULUĞUMUZU PAYLAŞMANIN ZAMANI GELDİ'Ünlü oyuncu paylaştığı karelerine, 'Mutluluğumuzu artık sizinle paylaşmanın zamanı geldi' notunu düşmüştü. Nurgül Yeşilçay ve Mabel Matiz gibi isimler de çifti sosyal medya üzerinden tebrik etmişti.ROMA'DA SÜRPRİZ NİKÂHDüğün hazırlıklarını tamamlayan Yazıcı ile Beydemir'den güzel haber gelmişti. İtalya'da dünya evine giren çift, gelinlik ve damatlık ile ilk pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.Roma'da Kolezyum'un önünde poz veren ünlü çift, siyah beyaz olarak fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşmıştı. Yazıcı, nikâh töreninde; straplez kesim düşük kol bir gelinlik tercih etmişti. Beydemir ise simsiyah bir takım elbise giydi. Yeni evli çift, paylaşımlarına 'XXII.X.MMXXII' (22 Ekim 2022) notunu düşmüştü.İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in nikâh pozlarına binlerce beğeni geldi ve 'Birlikte çok güzelsiniz', 'Canım benimm, su gibisin yine', 'Çok mutlu olun' gibi yorumlar yapılmıştı.YENİ MUTLULUK POZLARIİkili, sürpriz bir şekilde gerçekleştirdikleri nikah törenlerinden yeni fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayınladı. İpek Filiz Yazıcı, eşi ile bu karesini kalp emojisi ile birlikte takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi gördü.