. Kaybolan çocuğun annesine besteyle ulaştı!
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Kaybolan çocuğun annesine besteyle ulaştı!

Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Ünlü şarkıcı, konser sırasında kaybolan Muhammet Ali isimli bir çocuğu sahneye çıkardı. Levent, ardından Muhammet Ali’nin annesini bulmak için beste yaptı. Konsere gelen seyirciler ise ritme ayak uydurdu.

Ekleme: 27.10.2022 - 00:51 Güncelleme: 27.10.2022 - 00:54 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, geçtiğimiz haftalarda Adana Valisi Süleyman Elban'ın İstanbul'daki Adana Lezzet Günleri kapsamındaki daveti için Adana'ya çağırıldığını düşünerek, soluğu kentte aldı. Davet üzerine Adana'ya giden Levent, kahvaltının yerini öğrenmek için valiyi arayınca, yaşanan yanlış anlaşılma ortaya çıktı.

Organizasyonun İstanbul Ortaköy'de düzenlendiğini öğrenince neye uğradığını şaşıran Haluk Levent, yaşananları Twitter hesabından yayınladığı gönderilerle anlattı. Haluk Levent, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İki gün önce Adana Valisi Sayın Elban aradı.- Adana Lezzet Günleri kapsamında 27 Eylül'de bir kahvaltı veriyoruz. Gelir misiniz?- Tabii ki sayın valim.Az önce;- Sayın valim sabah kahvaltı nerede?- Ortaköy'de.- Ortaköy! Ama ben Adana'ya geldim.- Yapmayın ya...

Kaybolan çocuğun annesine besteyle ulaştı!

'VALİMİZ DE İNANAMADI'

Ardından bir gönderi daha yayınlayan Haluk Levent, şunları söyledi; 'Az önce bu durum yaşandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı aradım. O da, 'Valimiz Süleyman Elban yanımda Halukçuğum. Dur, telefona vereyim' dedi. Valimiz de inanamadı... Ben Adana'ya çağrıldığımı zannederken tüm Adana İstanbul'a toplanmış, ben ise Adana'ya gelmişim...'

Kaybolan çocuğun annesine besteyle ulaştı!

KAYBOLAN ÇOCUĞU SAHNEYE ÇIKARDI

Haluk Levent, son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Konsere Ceyhan halkı yoğun ilgi gösterdi. Konser sırasında kaybolan Muhammet Ali isimli bir çocuğu Haluk Levent sahneye çıkardı.

Kaybolan çocuğun annesine besteyle ulaştı!

'NEREDESİN, ANNESİ AYŞE ÇETİN NEREDESİN?'

Levent, ardından Muhammet Ali'nin annesini bulmak için beste yaptı. Yaptığı bestede, 'Neredesin, annesi Ayşe Çetin neredesin? Neredesin, neredesin? Muhammet Ali ağlıyor. Rahat ol, annen gelecek. Neredesin annesi sen neredesin, nasıl bıraktın bu çocuğu buraya. Bırakmadım diyorsun ama ağlıyor deminden beri burada' sözlerini gitar ve bateri eşliğinde söyledi. Konsere gelen seyirciler ise ritme ayak uydurdu.

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