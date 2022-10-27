. Fahriye Evcen'den yeni paylaşım...

2013-2014 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çalıkuşu' dizisinde başrolleri paylaşan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in arkadaşlıkları zamanla aşka dönümüştü. Mutlu birliktelikleri beş yıl önce evlilikle taçlandıran oyuncu çift, 2019 senesinde Karan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.TATİL GÜNÜNDE EŞİYLE GEZMEDEŞimdilerde ikinci çocuklarına kavuşmak için gün sayan çift, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Birkaç hafta önce Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Evcen ve Özçivit, gazetecilerle selamlaştıktan sonra ayaküstü soruları yanıtlamıştı.İzinli gününü eşiyle geçirdiğini söyleyen 'Kuruluş Osman' dizisinin yıldızı Burak Özçivit, 'Dün yeni sezonunun ilk yayını vardı. Bugün de tatil, Fahriye'yi dışarı çıkardım. Uzun zaman sonra geziyoruz” demişti. İkili, bu sırada kendilerine gösterilen yoğun ilgiye karşılık vererek, hayranlarının fotoğraf çektirme talebini geri çevirmemişti.Yoğun çalışma mesaisiyle alakalı konuşan Özçivit, 'Çalışıyoruz, koşturuyoruz. Çok vaktimiz olmuyor ama bir günün içerisine hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.İkinci kez anne olmak için gün sayan Fahriye Evcen ise gazetecilerin, 'Yoğun tempoda dizi ve reklam anlaşmalarının yanı sıra seyahatlerinden memnun kalıyor musunuz?' sorusuna kahkaha atarak, 'Vakit ayırmaya çalışıyor. Her boşluğunda beraberiz” yanıtını vermişti.'HAMİLELİK ÇOK GÜZEL GEÇİYOR'Hamileliğin iyi geçtiğini söyleyen Evcen, 'Dinlenmedeyiz bu ara, hamilelik çok güzel geçiyor” dedi. Karan'ın duruma alıştığını söyleyen Evcen'e doğum sonrası ne yapacağı sorulunca, 'Bir süre çalışmayacağız tabii doğum olsun bir bakacağız” şeklinde konuşmuştu.BEBEK GÖRÜNDÜFahriye Evcen'den geçtiğimiz haftalarda da karnı burnunda pozlar gelmişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, siyah tulumuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Ünlü ismin karnının iyice belirginleşmesi gözden kaçmamıştı.İkinci kez anne olmaya hazırlanan Evcen'e kısa sürede binlerce beğeni ve hayranlarından 'Maşallah', 'Çok güzel bir oyuncu' gibi yorumlar gelmişti.ARABADA POZ VERDİHeyecanı günden güne büyüyen Fahriye Evcen, son olarak arabada verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Lacivert-beyaz çizgili bir hırka giymeyi tercih eden güzel oyuncu, arabasının camından baktığı anları fotoğrafladı. Hamile Evcen'in paylaşımı büyük ilgi gördü.