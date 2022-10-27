. Erkan Yolaç’tan kötü haber!
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Erkan Yolaç’tan kötü haber!

‘Evet- Hayır’ yarışma programıyla hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç’tan bugün üzücü haber geldi. Erkan Yolaç, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Daha önce 2018 yılında da zatürre teşhisi ile hastaneye kaldırılan sunucu, yine yoğun bakıma alınmıştı.

Ekleme: 27.10.2022 - 09:46 Güncelleme: 27.10.2022 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
2018 yılında zatürre teşhisi konan ünlü sunucu Erkan Yolaç'tan sevenlerini üzen haber bugün geldi. Erkan Yolaç rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ünlü sunucunun yoğun bakıma alındığı belirtildi. Bilinç kaybı yaşayan ünlü ismin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Halit Kıvanç'ın ölümü ardından Yolaç'ın bu haberi sevenlerini korkuttu. Yolaç, 2018 yılında geçirdiği zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Erkan Yolaç’tan kötü haber!

2018 YILINDA ZATÜREE TEŞHİSİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Erkan Yolaç'a 2018 yılında torununun doğumu için gittiği Amerika'da zatürree teşhisi konulmuştu. Yolaç, yüksek ateş yüzünden bilinç kaybı yaşamış ve yoğun bakıma alınmıştı. Tedavinin sona ermesinin ardından Türkiye'ye dönen usta sunucu sağlık durumunun iyi olduğunu "Öbür dünyaya gittim, döndüm. Allah'ın takdiri. İyiyim, sıkıntım yok." sözleri ile açıklamıştı.

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

24 Şubat 1935 Kırklareli Babaeski doğumlu olan Erkan Yolaç şeker fabrikasının revirinde doğmuştur. Babası Mehmet Yolaç Edirne'lidir. Babası zamanında Sofya'dan göç etmiştir. 6 yaşındayken İstanbul'a taşınmışlar. Yolaç, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde sınıfta kaldı. Babasının işi gereği Kastamonu'ya taşındılar. Burada lisedeyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı. Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın da sunumunu beğenmesiyle tüm anonsları o yapmaya başladı. 1960 yılında Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazanarak orada çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başladı. Ancak Türkiye kendisini sunduğu 'Evet-Hayır'' yarışmasıyla tanıdı. 1976 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlidir.

Erkan Yolaç’tan kötü haber!



Erkan Yolaç’tan kötü haber!

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