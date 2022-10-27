. Dizideki aşkıyla sevgilisini izledi

Sıla, müzikteki 15’inci yılını önceki akşam Harbiye Açıkhava’da verdiği konserle kutladı. Yaklaşık 2 yıldır Sıla’yla aşk yaşayan İlker Kaleli, sevgilisinin konserini ilk kez izledi. Ünlü oyuncu Açıkhava’ya başrolünü üstlendiği İspanyol dizisi “La Passion Turca”daki partneri Maggie Civantos’la geldi. İki oyuncu konserde en önde oturdu.Rol arkadaşı ile dizi ekibine İstanbul’u gezdirdiğini söyleyen İlker Kaleli, “Bugün de gurur duyduğum ve çok sevdiğim insanın konserini dinlemeye getirdim onları. Ben de ilk kez izleyeceğim. Bakalım sahne karşısından nasıl duruyormuş” diyerek gülümsedi. Kaleli, dizi için de “Projenin yarısı İspanya’da, yarısı Türkiye’de çekilecek. Yoğun bir çalışma temposuna girdik. 6 bölüm senaryoyu 5 haftada ezberledim” dedi.İlker Kaleli, uzun süreli dizi projelerinin İspanyolları şaşırttığını söyledi: “Bizim son yıllarda sektördeki başarımız çok iyi. Onlarda bu tarz projeler pek yok, ilgilerini çekiyor. Çoğu Türk oyuncu tanınıyor İspanya’da. Proje için beni araştırırken uzun süreli dizilerime denk gelmiş ve şaşırmışlar. ‘Bu kadar uzun süren dizileri nasıl yapıyorsunuz?’ diye sordular.”İlker Kaleli misafiriyle konser boyunca yakından ilgilendi.