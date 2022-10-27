. Ata Demirer'den flaş açıklama!
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Beyaz Gazete
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Ata Demirer'den flaş açıklama!

Senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı yeni filmi 'Bursa Bülbülü'nün çekimleri tamamlayan Ata Demirer, sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü komedyen, iki milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından asansörde fotoğraf çektirme akımına uydu ve gönderisine yazdığı mesajla fenomen akımı tiye aldı.

Ekleme: 27.10.2022 - 00:28 Güncelleme: 27.10.2022 - 00:33 / Editör: Ozge Selin
Yeni filmi ile sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Ata Demirer, geçtiğimiz haziran ayında 'Sanat Güneşi' lakaplı usta sanatçı Zeki Müren'in Bursa'da doğduğu iki katlı evin önünde fotoğraf yayınlayıp, "Zeki Müren’in doğduğu ev, daha doğrusu sora sora buldum. Keşke bir tabela, bir yazı olsaydı üstünde? Hiç anlamadım neden yok?" mesajını yazmıştı. Demirer, gelen olumsuz yorumlar nedeniyle bu paylaşımı silmişti.

Ata Demirer'den flaş açıklama!

"ELEŞTİRİ OLARAK YAZMADIM"

Sağlık kontrollerini yaptırmak için geldiği Nişantaşı'ndaki bir doktor kliniği çıkışı objektiflere takılan ünlü oyuncu, sildiği tweet'le ilgili soru üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

Ben o anlamda, yani eleştiri olarak yazmadım. 'Buradayım' dedim. Zaten bizim Zeki Bey'in naaşının olduğu bölüme gitmemiz gerekiyormuş. Orası küçükken çok kısa dönem oturduğu yermiş. Zaten yarısı yıkılmış.

Ata Demirer'den flaş açıklama!

"DEĞECEK İŞ OLURSA DİZİ YAPARIM"

Yıllardır hiçbir dizide yer almayan, son olarak 2004-2009 arasında yayınlanan 'Avrupa Yakası'nda 'Volkan Sütçüoğlu' karakterine hayat veren başarılı komedyen, "Yeniden dizi yapmayı düşünmüyor musunuz?" sorusuna, "Bilmiyorum. İyi, değecek bir iş gelirse değerlendiririm" cevabını vermişti.

Ata Demirer'den flaş açıklama!

"MAHALEYE DÖNÜŞ"

Ata Demirer, 'Bursa Bülbülü' filminin çekimlerini çocukluğunun geçtiği Bursa’da gerçekleştirmişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran oyuncu, çocukken çekilen bir pozun aynısını vermişti. O günleri yad eden ünlü isim, gönderisine; "Mahalleye dönüş" notunu düşmüştü.

Ata Demirer'den flaş açıklama!

"BÜTÜN KATLARI GEZDİM"

Sosyal medyayı aktif kullanan ve esprili paylaşımlarıyla takipçilerini kahkahaya boğan 50 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada fenomen olan asansörde fotoğraf akımına uydu.

Asansörde çektirdiği bir kareyi Instagram'da yayınlayan Ata Demirer, "Kızlar asansör kaçmadan bu pozu nasıl veriyorsunuz? Bütün katları gezdim" mesajını yazdı.

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