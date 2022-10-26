. Demet Özdemir'in paylaşımı gündem oldu
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Beyaz Gazete
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Demet Özdemir'in paylaşımı gündem oldu

Acısı tazeyken aynı karşısındaki pozlarını paylaşan Demet Özdemir, eleştiri yağmuruna tutuldu. Yapılan yorumların ardından paylaştığı fotoğraftaki yüz ifadesi de eleştirilere cevap olarak yorumlandı.

Ekleme: 26.10.2022 - 09:25 Güncelleme: 26.10.2022 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde anneannesini kaybetmişti. Bir süre önce de şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Özdemir, anneannesiyle düğünde çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak acı haberi duyurmuştu.

Ayna pozlarını paylaştı

Bunun üzerine oyuncuya taziye mesajları yağarken Özdemir yeni bir paylaşımla sessizliğini bozdu. Ayna karşısında çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

Demet Özdemir'in paylaşımı gündem oldu

'Dünya umurunda değil'

Fotoğraflar kısa sürede büyük beğeni toplarken aynı zamanda acısı taze olan Özdemir'e 'dünya umurunda değil' yorumları yapıldı.

Eleştirilere yeni bir fotoğrafla cevap verdi

Balayı fotoğraflarını paylaşmaya devam eden oyuncu eleştiri yağmuruna tutulmasına karşılık olarak yeni bir fotoğraf daha paylaştı. Yüzündeki ifade, yapılan yorumlara cevap olarak yorumlandı.

Demet Özdemir'in paylaşımı gündem oldu
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