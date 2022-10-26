. Cem Yılmaz müjdeli haberi verdi!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, hayranlarına müjdeli haberi verdi. Cem Yılmaz, "Ayzek ile Bir Gece" filminin çekimlerine başladığını duyurdu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Ayzek ile Bir Gece" filmiyle ilgili detayları paylaştı.

Dijital platformda ekrana getirilen Erşan Kuneri dizisinin 2. sezon çekimleri için kolları sıvayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2019 yapımı "Karakomik Filmler: 2 Arada"da filminde hayat vermiş olduğu Ayzek karakterinin yeni filminin çekimleri başladı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, "Ayzek ile Bir Gece" filmiyle ilgili güzel haberi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, filmin çekimlerinin başladığını duyurdu. Netflix'te yayımlanacak olan "Ayzek ile Bir Gece"de Cem Yılmaz'a Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Tülin Özen ve Ahsen Eroğlu eşlik ediyor.İşte Cem Yılmaz'ın o paylaşımı;