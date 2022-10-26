. Çağla Şikel'den aldatma sorusuna yanıt
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Çağla Şikel'den aldatma sorusuna yanıt

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile manken Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu evliliklerinden iki oğulları dünyaya gelen çift, 2015 yılında ise boşanmıştı. Boşandıktan sonra özel hayatlarını sır gibi saklayan ikiliden Emre Altuğ, son yaptığı açıklamalar ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Katıldığı bir programda samimi itiraflarda bulunan Altuğ'un, eski eşi Çağla Şıkel ile boşandıkları dönem çocuklarının etkilenmemesi için 'yeni sevgilileriyle görüntü vermeme' sözleşmesi' yaptıkları ortaya çıkmıştı. Şıkel, son olarak katıldığı programda aldatılmayla ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

Ekleme: 26.10.2022 - 09:36 Güncelleme: 26.10.2022 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Çağla Şıkel, "Aldatıldığın yerde durur musun?" sorusunu yanıtladı. 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan tescilli güzel, alışveriş alışkanlıkları ve karın kaslarıyla ilgili de konuştu.

İşte Çağla Şıkel'in dikkat çeken açıklamaları...

Podyumların aranan isimlerinden Çağla Şıkel, 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk oldu. Sunucunun kendisine yönelttiği sorulara içtenlikle yanıt veren ünlü manken, çalışma hayatından karın kaslarına kadar birçok konuda konuşurken; aldatılmayla ilgili de ilginç açıklamalar yaptı.

Çağla Şikel'den aldatma sorusuna yanıt
"ALDATILMAK KENDİNİ ÇİRKİN VE YETERSİZ HİSSETMENE SEBEP OLMAMALI"

"Aldatıldığın yerde durur musun?" sorusuna cevap veren Çağla Şıkel, şu ifadeleri kullandı: 

Aldatıldığımı görsem ben burada dakika durmam giderim değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim. Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım. Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı. Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın.

"MARKA BİR ÇANTA BENİM ALIN TERİMİ HAK ETMİYOR"

43 yaşındaki Şıkel, "Marka çanta seviyor musun? sorusu üzerine, "Hiç yok, sıfır. Artık bilinçli alışveriş yapıyorum. Marka takıntım yok. Mesela bir çantayı aldım, çok para verdim, çok heyecanlıyım. Birinci gün taktım, kızlara gösterdim; ikinci, üçüncü, dördüncü gün? O çanta herhangi bir çanta oluyor. Kendi kendime 'Bunu hayatımın sonuna kadar kullanabilecek miyim?' diye soruyorum, o yüzden dönemsel trendlerle ilgili hiçbir şey almıyorum" açıklamasını yaptı. Ünlü isim, sözlerine; "O paraları hayatta vermem, veren de versin! Ben parayı zor kazanıyorum, çok zor. Köpek gibi çalışıyorum, gerçekten köpek gibi çalışıyorum. O çanta benim alnımdan döktüğüm teri hark etmiyor" şeklinde devam etti.

"O KASLARI BEN YAPTIM"

Programın en eğlenceli anlarından biri ise Aslı Şafak'ın, Çağla Şıkel'e karın kaslarını sorması oldu. Ünlü manken, "Karın kaslarını sporla mı yaptın?" sorusuna, "O kasları ben yaptım ama bunun üzerine uğraşmıyorum. Sadece dengeli besleniyorum. Yoksa herkesin kası var, benim sadece kaslarımın önünde bir şey yok. Bu yüzden daha görünür oluyor. Ameliyatla karın kası mı olur yahu?" cevabını verdi.
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