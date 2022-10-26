. Bebeğine vereceği isim tartışma yarattı

6 buçuk aylık hamile güzel oyuncunun oğluna koyacağı isim belli oldu. annelik heyecanı yaşıyor. Leyla Lydia Tuğutlu ile Ceyhun Ergin çifti bebek beklediklerini duyurmuştu.asında birinci olan ve Berlin doğumlu oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettirmişti.Ekranların sevilen yüzü olan Leyla Lydia Tuğutlu 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile sesszi sedasız evlendiğini açıklamıştı. Leyla Lydia Tuğutlu, "Biz o işi hallettik. Yurt dışında evlendik. Pandemi öncesinde evlilik teklifi almıştım zaten. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün yaptık ve hızlıca evlenip geldik" demişti. Güzel oyuncu, şimdilerde annelik heyecanı yaşıyor. Leyla Lydia Tuğutlu ile Ceyhun Ergin çifti bebek beklediklerini duyurmuştu. 6 buçuk aylık hamile güzel oyuncunun oğluna koyacağı isim belli oldu.6 aylık hamile olan Tuğutlu, oğluna "Mete Felix" adını koyacağını açıkladı. Ünlü oyuncunun oğluna vereceği isim ise sosyal medyada tartışma yarattı.