Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı...

Yağız Atakan Savaş, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan; oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Barış Falay ve Tuncel Kurtiz ve Haluk Bilginer'in yer aldığı 'Ezel' dizisinde hayat verdiği 'Eren' karakteriyle hafızalara kazındı. 28 yaşındaki oyuncu, Berfu Yenenler'in sosyal medyada Ezel dizisinden bir kare paylaşması sonrası son haliyle gündem oldu.

Oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren ve sosyal medyada yayınladığı eğlenceli paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Berfu Yenenler, üç yaşındaki oğlu Kuzey ile çektiği videonun sonunda, bir döneme damga vuran Ezel dizisindeki sahneye de yer verdi. 'Psikopat Eren' karakteriyle tanınan Yağız Atakan Savaş merak konusu olurken, genç oyuncunun son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.



"DÜNYANIN EN ÇABUK ADAM OLAN ADAMIYIM"



Kenan İmirzalioğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Bade İşçil, Sarp Akkaya, Burçin Terzioğlu, Rıza Kocaoğlu, Berrak Tüzünataç, Salih Kalyon ve Sedef Avcı gibi başarılı isimlerin kamera karşısına geçtiği Ezel dizisinde "Ben dünyanın en çabuk adam olan adamıyım. İki yaşında adam oldum ben" repliği ile hafızalara kazınan Eren karakterini canlandıran ünlü ismin değişimi sosyal medyada gündem oldu.



Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu, aksiyon ve dram türündeki fenoman yapımda rol aldıktan sonra büyük değişim yaşayan Yağız Atakan Savaş, oyunculuğun yanı sıra dublaj da yapıyor.



29 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yağız Atakan, 2008 yılında 'Ulak' filminde canlandırdığı 'Ferhat' karakteriyle dikkat çekti. Ezel'in yanı sıra 'Hatırla Sevgili', 'Kayıp Şehir' ve konuk oyuncu olarak 2020 yılında 'Kırmızı Oda' dizilerinde rol aldı.



