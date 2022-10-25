. Ünlü manken hayatını kaybetti...
  • USD: 18,58 - 18,62
  • EURO: 18,28 - 18,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü manken hayatını kaybetti...

90'lı yıllara damgasını vuran ünlü manken ve oyuncu Sinem Üretmen'den acı haber geldi. Evli ve iki kız annesi Sinem Üretmen, 51 yaşında yaşamını yitirdi.

Ekleme: 25.10.2022 - 00:56 Güncelleme: 25.10.2022 - 00:57 / Editör: Ozge Selin
İki kız annesi manken Sinem Üretmen (51), hayata veda etti. Eski manken Sinem Üretmen'in uzun süredir kanserle boğuştuğu öğrenildi. Acı haberi Deniz Pulaş, sosyal medya hesabından duyurdu.

'SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM'

Üretmen'in fotoğrafını yayınlayan Pulaş, gönderisine 'Başımız sağ olsun' notunu düştü. Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Deniz Pulaş, 'Seni hiç unutmayacağım Sinem' ifadelerini kullandı.

Ünlü manken hayatını kaybetti...

SİNEM ÜRETMEN KİMDİR?

1 Ocak 1971 doğumlu olan Sinem Üretmen 1994 yapımı 'Bir Sonbahar Hikayesi' filmi ile izleyici karşısına çıkan Sinem Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998 yılında ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı.

Üretmen ayrıca, Burak Kut'un Bebeğim ve Demet Sağıroğlu'nun Kınalı Bebek kliplerinde oynamıştı.

Halk TV'de dikkat çeken 'köstebek' itirafı: Kılıçdaroğlu'na istihbarat taşınıyor
Cemevlerinin elektrik ve su faturalarının devlet tarafından ödenmesini de içeren torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
Maden işçilerinin yakınları için yeni düzenleme! Torba teklife eklendi
İzmir Barosu Genel Kurulundaki skandal konuşmaya soruşturma!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusuf İslam'ın konserine katıldı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aile yapısını koruyacak merkezler güçlendirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı “Türkiye Yüzyılı” programına muhalif gazeteciler de davet edildi.
Başkan Erdoğan'dan BM Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 77. yıl dönümü mesajı
Diyanet'ten kovulan Fatma Yavuz'dan HDP etkinliğinde skandal sözler: LGBT'li tek bir kardeşimin saçının teline zarar gelirse başörtümü açıp yakarım
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
NATO Rusya'nın 'kirli bomba' iddiasını reddetti.
İsveç ve Finlandiya’dan NATO açıklaması...
Frontex'ten Yunanistan'la suç ortaklığı itirafı...
Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken paylaşım! Video ile onlara seslendi
Binali Yıldırım Azerbaycan'da kaza yapmıştı! Çelik detayları açıkladı: Takla attı ve kayalıklara çarptı
TOGG'un fabrika açılışına davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu daveti geri çevirdi
CHP'li Özgür Özel HDP'li Ahmet Türk'ün sözlerini referans alarak Kılıçdaroğlu'na destek istedi: Kemal Bey her kesime iyi gelecek bir isim
İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu
Cemevi kanununa CHP'den itiraz: Laikliğe aykırı!
Kimyasal silah iftirasına destek veren Sezgin Tanrıkulu'na Gürsel Erol'dan tepki: Sana ne kardeşim bu açıklamayı yapmak sana mı düşer?
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak, kar ve karla karışık yağmur...

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak, kar ve karla karışık yağmur...

Uzaya balonla yolculuk başlıyor

Uzaya balonla yolculuk başlıyor

Sokak köpekleri küçük çocuğa dehşeti yaşattı: Kanlar içinde yatıyordu

Sokak köpekleri küçük çocuğa dehşeti yaşattı: Kanlar içinde yatıyordu

Yerli ve milli Hürjet ilkleri sevdi! MMU için de harekete geçildi

Yerli ve milli Hürjet ilkleri sevdi! MMU için de harekete geçildi

Kadıköy'deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

Kadıköy'deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

Başarılarıyla tarihe geçti: Yapay kalp cerrahı Dilek Gürsoy Forbes dergisine kapak oldu

Başarılarıyla tarihe geçti: Yapay kalp cerrahı Dilek Gürsoy Forbes dergisine kapak oldu