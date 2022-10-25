. Tuğba Yurt'a 500 güllük jest
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Tuğba Yurt'a 500 güllük jest

Tuğba Yurt, Harbiye Açıkhava’da müzikseverlere unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı. Ünlü şarkıcı, konser öncesi kulisinde, sevgilisi Burak Tanrısever'in sürpriziyle büyük mutluluk yaşadı.

Ekleme: 25.10.2022 - 00:59 Güncelleme: 25.10.2022 - 01:00 / Editör: Ozge Selin
Harbiye Açıkhava konserlerinin kendisi için büyük önem taşıdığını belirten Tuğba Yurt, 'Üçüncü kez bu sahnede müzikseverlerle buluşuyorum ama sanki ilk kez elime mikrofon almış kadar heyecanlıyım. Bir sanatçı için burası bambaşka bir duygu. Hani derler ya; 'er meydanı' diye, işte öyle bir şey. Hazırlıklar bir aydır devam ediyor, gün geldi çattı” dedi.

'İYİ Kİ VAR DİĞER YARIM'

Kulisinde büyük bir sürprizle karşılaşan şarkıcı, 'En büyük hayranın' notuyla 500 gülden oluşan dev buketle karşılaştı. Sevgilisi Burak Tanrısever tarafından gönderilen güller için bir hayli mutlu olduğunu dile getiren Yurt, “Gül ağacı desek yeri sanırım. Sahne öncesi beni o kadar mutlu etti ki. İyi ki var diğer yarım, sevdiğim” ifadelerini kullandı.

Tuğba Yurt'a 500 güllük jest
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