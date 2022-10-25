. Şarkıları 30 yıl sonra Londra'da yankılandı...

İbrahim Tatlıses, 30 yıl sonra sevenleriyle buluştuğu İngiltere'nin başkentinde 2.5 saatlik sahne performansına imza attı. İlginin ve özlemin yoğun olduğu gecede 3500 müziksever alanı doldurdu. ‘Haydi Söyle' şarkısıyla sevenlerini karşılayan 'İmparator' lakaplı türkücü, “Çok kalabalıksınız ama hepiniz benim için bir tanesiniz” sözleriyle duygularını paylaştı.YAŞLI HAYRANININ ELİNİ ÖPTÜLondra'daki sevenleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses, duygu dolu anlar yaşattı. Kendisini sahnenin önüne izlemeye gelen yaşlı bir hayranının eğilerek, elini öptü.LONDRA'DAN İMPARATOR İBRAHİM TATLISES GEÇTİ‘Dom Dom Kurşunu', ‘Şemmame', ‘Bir Taş Attım Pencereye' gibi hareketli şarkılarıyla Londra seyircisini ayağa kaldıran Tatlıses; ‘Yalan', ‘Bebeğim' gibi slow parçalarıyla da duygusal anlar yaşattı. Londra'daki sevenleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmeyen sanatçı, hayranlarıyla bol bol hasret giderdi. Bir hayranının sevgisini karşılıksız bırakmayan Tatlıses, misafirini sahneye davet etti. İmparator'un hayranının sahnede dans etmesiyle renkli görüntüler ortaya çıktı.Muhteşem gecenin finalinde müzikseverlerin 'Bir daha' tezahüratlarına kayıtsız kalmayan Tatlıses, üç kez bis yaparak, tekrar sahneye çıktı.