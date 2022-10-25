. Pınar Altuğ'dan kış sezonu alışverişi...

Pınar Altuğ, AVM'de karşılaştığı basın mensuplarının fotoğraf isteğini, 'Su istemiyor, fotoğraf çekmek isterseniz beni tek çekmenizi rica ediyorum' diyerek kabul etti.Güzel oyuncu, objektiflere poz verdikten sonra kızının yanına giderek, alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti. Uzun süre kış sezonu için alışveriş yapan Altuğ ve kızı, akşam saatlerinde İstinyePark'dan ayrıldı.