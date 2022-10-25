Oğluna kavuşmak için gün sayıyor

6 aylık hamile olan ve ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, oğluna 'Mete Felix' ismini koyacağını açıkladı.

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, bebek heyecanı yaşıyor.



Kiralık Aşk, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Kızım gibi dizilerde rol alan Tuğutlu, başarılı performansı ve güzelliğiyle adeta göz dolduruyor.



6 aylık hamile

Miss Turkey 2008 Türkiye Güzeli olan 32 yaşındaki oyuncu, uzun süredir aşk yaşadığı Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.



Şimdilerde 6 aylık hamile olan Tuğutlu, ilk kez anne olmaya hazırlanıyor.



'Mete Felix' geliyor

Almanya Berlin doğumlu olan güzel oyuncu, oğlunun ismini açıklayarak "Mete Felix" koyacağını belirtti.



Hamilelik fotoğraflarını paylaştı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ve 2.7 milyon takipçisi olan oyuncu, geçtiğimiz günlerde karnı burnunda pozlarını hayranlarının beğenisine sunmuştu.



Fotoğraflar kısa sürede büyük beğeni toplamıştı.