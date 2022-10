Melis Sezen: Benim kalbim hep dolu!

Melis Sezen, geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekandan çıkarken kameralara yansıdı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlan ünlü isim, sosyal medyada gündem olan, kendi tarzıyla çektiği dans videolarından bahsetti. Sezen, erkek arkadaşıyla barıştığı iddiaları karşısında sessiz kalırken, "Benim kalbim hep dolu" açıklaması ise dikkat çekti.

Melis Sezen, geçtiğimiz haftalarda InStyle dergisine röportaj vermişti. İçsel yolculuğunu anlatan güzel oyuncu, 'Kendin olma cesaretini göstermeye başladığın zaman özgürleşirsin. Ben de kendimi daha çok keşfetmeye çalışıyorum, derinlerime dalıyorum. Daha önce hiç deneyimlemediğim bir yolculuk bu. Uçsuz bucaksız. Bazen kendimle savaşıyorum. Nasıl göründüğünüzü ve kimin ne düşüneceğini düşünmekten kendinizi unutabiliyoruz çünkü' açıklamasını yapmıştı.



'İÇİMDEN SEVGİ FIŞKIRIYOR'



Aşık olduğunda dolu dolu yaşadığını belirten ünlü isim, 'Aşk acayip bir şey, tanımlanamaz. Bir harmoni hali. Kocaman seven bir sevgiliyim. Gözlerinin içine baka baka severim. Bazen bir sevgi kelebeği gibi hissediyorum. Sonra bu kadar dönüştüğüm için kızıyorum kendime. Ama içimden sevgi fışkırıyor, ne yapayım!' demişti.



Ünlü oyuncu, 'İnsanların yürekleri çer çöple dolmuş. Hiçbir kadın hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kalmamalı. Her kadın özgürce yaşamalı' şeklinde konuşmuştu.



'YENİ ÇIKACAK İŞİMİZ İÇİN YEMEK YEDİK'



25 yaşındaki Melis Sezen, önceki gün ise Etiler'de yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Rol aldığı dizinin yapımcısı Fatih Aksoy'la bir araya gelen oyuncunun makyajsız hali de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isim, 'Yeni bir proje için mi bir araya geldiniz?' sorusuna, 'Biz zaten Fatih Bey'le çalışıyoruz. Yeni çıkacak işimiz için toplantı yemeği yedik” yanıtını verdi.



'SÜRPRİZİ KAÇAR'



Sosyal medya hesaplarında kendi tarzıyla yaptığı dansla ilgili konuşan Sezen, şu ifadeleri kullandı:



'Seviyorum dans etmeyi, biliyorsunuz. Ben dansçıyım; salsa, tangoyu profesyonel olarak yapıyorum. Sosyal medyada gördükleriniz profesyonel olarak olanlar değil, canımın istedikleri. Başka bir eğitim daha alıyorum ama onu şu an söyleyemem. Sürprizi kaçar.'



Doğayla iç içe yaşamayı sevdiğini söyleyen Sezen, 'Silivri'de benim aile evim var. Boşluk olduğunda kaçmayı seviyorum çiftlik evine. Doğayla baş başa kalmayı seviyorum, zaten buradaki evimde öyle' diye konuştu.



'KALBİNİZ BOŞ MU?'



Erkek arkadaşıyla tekrardan barıştığı haberleriyle alakalı sessiz kalan Melis Sezen, 'Kalbiniz boş mu?' sorusuna; 'Benim kalbim hep dolu, kocaman kalbim var biliyorsunuz” yanıtını vererek kahkaha attı.