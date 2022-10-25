. Kerem Bürsin'e Hande Erçel sorusu!
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Kerem Bürsin'e Hande Erçel sorusu!

Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Hande Erçel'i, 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi’nin sağlık sorunu nedeniyle telefonla arayıp, konuştuğunu açıklamıştı. Son olarak Boğaziçi Film Festivali'ne katılan ve sinema çıkışında yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan yakışıklı oyuncu, basın mensuplarının "Hande Erçel ile barışma oldu mu?" sorusunu yanıtladı.

Ekleme: 25.10.2022 - 23:27 Güncelleme: 25.10.2022 - 23:31 / Editör: Ozge Selin
Hande Erçel (28) ile Kerem Bürsin (35), başrolünde yer aldıkları dizinin setinde başlayan aşklarını sekiz ay önce sessiz sedasız noktaladı. Özel hayatlarıyla magazin gündeminde yer almayı sürdüren ikili, geçtiğimiz gün Kavacık'ta bir kafede buluştu. Hayranları tarafından görüntülenen ünlü oyunculardan Bürsin kapüşonuyla yüzünü gizlerken, Erçel ise kahve alır almaz aracına döndü.

BEYOĞLU'NDA BÜRSİN İZDİHAMI!

Kerem Bürsin, önceki akşam ise Atlas Sineması'nda düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'ne katıldı. Başrolünde yer aldığı ‘Eflatun' filmini izleyen yakışıklı oyuncuyu, çıkışta yaklaşık 200 kişilik yabancı hayranı bekliyordu. Hayranlarının yarattığı izdihamın arasında kalan Bürsin, neye uğradığını şaşırdı.

Kerem Bürsin'e Hande Erçel sorusu!

BARIŞMAYI YALANLAMADI

Aracına gitmekte güçlük çeken Bürsin'in, basın mensuplarının “Hande Erçel ile yeniden barıştığınız konuşuluyor. Barışma oldu mu? Yeniden bir aşka başladınız mı?” sorusuna, “Şu anda o konuya hiç girmeyelim” diyerek, barışmayı yalanlamaması dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bu sözleri, ikilinin küslüğe son verip yeniden aşk yaşamaya başladıklarının sinyali şeklinde yorumlandı.

Kerem Bürsin'e Hande Erçel sorusu!

'TABİİ Kİ HANDE'Yİ ARADIM'

Geçtiğimiz günlerde Etiler'deki bir mekanda görüntülenen Bürsin, Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin yaşadığı sağlık sorunu hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum. Bu konuyla alakalı çok bir şey demek istemiyorum. Çok hassas bir konu ve bu hassasiyeti korumak adına magazinsel bir şey çıksın istemiyorum. Tek diyeceğim bu.

Kerem Bürsin'e Hande Erçel sorusu!

'HANDE İLE GAYET İYİYİZ'

Ünlü oyuncu, daha sonra bu telefon görüşmesinin hatırlatılması üzerine, 'Bu konu çok hassas. Lütfen bu konulara girmeyelim' ifadelerini kullanmıştı. Bürsin, ayrılık sonrası güzel oyuncu ile küs olduğu iddiları hatırlatılınca da 'Gayet iyiyiz” demekle yetinmişti.

Kerem Bürsin'e Hande Erçel sorusu!

'YAĞMUR SENELERDİR ARKADAŞIM'

Kerem Bürsin, meslektaşı Yağmur Tanrısevsin'le görüşmeye devam ettiği iddialarına, 'Yağmur benim senelerdir çok yakın arkadaşım. Şunu söylemek istiyorum, bu ülkede alışık değiliz ama insanlar ayrıldıktan sonra arkadaş kalabiliyor. Arkadaş kalabilmek benim için önemli bir şey' karşılığını vermişti.

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