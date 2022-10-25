. 'İsyan etmiyorum çok üzgünüm'
  • USD: 18,58 - 18,62
  • EURO: 18,28 - 18,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'İsyan etmiyorum çok üzgünüm'

Eski manken Sema Şimşek, dün yaşamını yitiren meslektaşı Sinem Üretmen'e sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile veda etti

Ekleme: 25.10.2022 - 10:23 Güncelleme: 25.10.2022 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
90'lı yılların ünlü mankeni Sinem Üretmen, dün hayatını kaybetti. Acı haberi Deniz Pulaş, duyurdu. Üretmen'in fotoğrafını paylaşan Pulaş, "Başımız sağ olsun. Seni hiç unutmayacağım Sinem..." dedi.

Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Sinem Üretmen'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Eski manken Sema Şimşek de meslektaşına sosyal medyadan veda etti.

'İsyan etmiyorum çok üzgünüm'

"GÜZEL BİR İNSAN DAHA GİTTİ HAYATIMDAN..."
Duygusal bir yazı kaleme alan Şimşek, "Gerçekten güzel kalpli insanların bu hayattan gitmeleri büyük adaletsizlik. İsyan etmiyorum. Bu kadar kendi halinde, dedikodudan uzak, varsa zerre zararı, sadece kendine olan güzel bir insan daha gitti hayatımdan. Yıllardır görüşemiyor olsak da orada ve mutlu olduğunu bilmek yetiyordu. Bitmiyordu vedalar, bitmeyecek de... Çok üzgünüm. Yolun ışık olsun Sinem'im..." satırlarını yayınladı.

"BAMBAŞKA BİRİYDİ"
Üzüntüsünü dile getiren Metin Arolat da, "Canım Sinem’im de bu dünyayı terk etmiş... Birçok reklam filminde birlikte çalıştık ve hatta 96 senesinde benim 'Aşk Yakar' şarkım için zamanının çok ötesinde bir klip çekmiştik. Bambaşka biriydi, tanıdığım en şahsına münhasır, en eğlenceli tatlı insanlardan biri idi... Seni hep çok özlemle, çok sevgiyle anacağım canım Sinem’im... Yattığın yer seni incitmesin. Tanıyan, seven herkese başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini paylaştı.

"ÇOK ERKEN GİTTİN"
Neşe Erberk ise, "Çok, çok üzgünüm sevgili Sinem... Allah kızlarına ve tüm sevdiklerine sabır versin. Çok erken gittin. Acı kaybımız..." mesajını yayınladı.

SİNEM ÜRETMEN HAKKINDA
Sinem Üretmen, 1 Ocak 1971'de doğdu. 1994 yapımı 'Bir Sonbahar Hikayesi' filmi ile izleyici karşısına çıkan Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998'de ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı. Sinem Üretmen, Burak Kut'un 'Bebeğim' ve 'Demet Sağıroğlu'nun 'Kınalı Bebek' kliplerinde de oynadı.
FETO'nun 9 numarası hızlı patladı! Hakkımda dava yok diyen Hakan Şükür...
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ikiyüzlülüğü! Biri 'Yasağı ben kaldırttım' diğeri 'Çok bedel ödedim' dedi...
Devlet Bahçeli'den MHP Grup toplantısında önemli açıklamalar!
Kiev'e giden Yunan Bakan Dendias korktu: 'Türkiye'nin bize neler yapabileceğini gördüm'
Zelenskiy'den 'sabırlı olun' çağrısı: Ukrayna topraklarını adım adım özgürleştiriyoruz
Meral Akşener TOGG'un açılış törenine katılmayacak
ABD’nin PKK’ya desteği bir kez daha deşifre oldu: Yakalanan terörist tek tek anlattı
Vedat Bilgin: Sözleşmeliye kadro kapsamı belli oldu
Bakan Nebati: Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri yasal
Halk TV'de dikkat çeken 'köstebek' itirafı: Kılıçdaroğlu'na istihbarat taşınıyor
Cemevlerinin elektrik ve su faturalarının devlet tarafından ödenmesini de içeren torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
Maden işçilerinin yakınları için yeni düzenleme! Torba teklife eklendi
İzmir Barosu Genel Kurulundaki skandal konuşmaya soruşturma!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusuf İslam'ın konserine katıldı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aile yapısını koruyacak merkezler güçlendirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı “Türkiye Yüzyılı” programına muhalif gazeteciler de davet edildi.
Başkan Erdoğan'dan BM Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 77. yıl dönümü mesajı
Diyanet'ten kovulan Fatma Yavuz'dan HDP etkinliğinde skandal sözler: LGBT'li tek bir kardeşimin saçının teline zarar gelirse başörtümü açıp yakarım
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
NATO Rusya'nın 'kirli bomba' iddiasını reddetti.
Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Kar ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Kar ve sağanak uyarısı!

İkinci el otomobilde yeni dönem: Yenilenip satılacak

İkinci el otomobilde yeni dönem: Yenilenip satılacak

Milyonlarca kişi indirmiş: Virüslü uygulamaları kullanıyorsanız hemen silin

Milyonlarca kişi indirmiş: Virüslü uygulamaları kullanıyorsanız hemen silin

Türk lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme

Türk lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme

Muafiyet yoksa telefon gümrükte kalacak: Son gün 1 Kasım

Muafiyet yoksa telefon gümrükte kalacak: Son gün 1 Kasım

İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: Kesinti 10 saati bulacak

İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: Kesinti 10 saati bulacak