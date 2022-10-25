. 'İsyan etmiyorum çok üzgünüm'

90'lı yılların ünlü mankeni Sinem Üretmen, dün hayatını kaybetti. Acı haberi Deniz Pulaş, duyurdu. Üretmen'in fotoğrafını paylaşan Pulaş, "Başımız sağ olsun. Seni hiç unutmayacağım Sinem..." dedi.Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Sinem Üretmen'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Eski manken Sema Şimşek de meslektaşına sosyal medyadan veda etti.Duygusal bir yazı kaleme alan Şimşek, "Gerçekten güzel kalpli insanların bu hayattan gitmeleri büyük adaletsizlik. İsyan etmiyorum. Bu kadar kendi halinde, dedikodudan uzak, varsa zerre zararı, sadece kendine olan güzel bir insan daha gitti hayatımdan. Yıllardır görüşemiyor olsak da orada ve mutlu olduğunu bilmek yetiyordu. Bitmiyordu vedalar, bitmeyecek de... Çok üzgünüm. Yolun ışık olsun Sinem'im..." satırlarını yayınladı.Üzüntüsünü dile getiren Metin Arolat da, "Canım Sinem’im de bu dünyayı terk etmiş... Birçok reklam filminde birlikte çalıştık ve hatta 96 senesinde benim 'Aşk Yakar' şarkım için zamanının çok ötesinde bir klip çekmiştik. Bambaşka biriydi, tanıdığım en şahsına münhasır, en eğlenceli tatlı insanlardan biri idi... Seni hep çok özlemle, çok sevgiyle anacağım canım Sinem’im... Yattığın yer seni incitmesin. Tanıyan, seven herkese başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini paylaştı.Neşe Erberk ise, "Çok, çok üzgünüm sevgili Sinem... Allah kızlarına ve tüm sevdiklerine sabır versin. Çok erken gittin. Acı kaybımız..." mesajını yayınladı.Sinem Üretmen, 1 Ocak 1971'de doğdu. 1994 yapımı 'Bir Sonbahar Hikayesi' filmi ile izleyici karşısına çıkan Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998'de ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı. Sinem Üretmen, Burak Kut'un 'Bebeğim' ve 'Demet Sağıroğlu'nun 'Kınalı Bebek' kliplerinde de oynadı.