'Eşinden şiddet gördü' iddiasına sert çıktı

Eski mankenlerden Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü haberleri ile gündeme gelmişti. Şallı her ne kadar iddiaları yalanlasa da görgü tanığı olduğunu belirten bir kişi, Ebru Şallı'nın şiddet gördüğünü öne sürmüştü. Bu haberlere isyan eden Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklamada bulundu.

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü haberleri ile gündemde. Eski manken bu iddiaları yalanlasa da, olay anına tanık olduğunu öne süren bir kişi Ebru Şallı'nın şiddet gördüğünü öne süren bazı açıklamalarda bulunmuştu. Artık sinirlerine hakim olamayan ünlü manken, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu:



"Artık bir şey yazmak ve açıklamak istemiyorum. Ben açıklamamı yaptım. Bunun üzerine birilerini yayına bağlayıp devam etmek nedir ya? Beni çağırdınız her yere çıkmam için, çıkmıyorum çünkü anlatacak bir şeyim yok! Sordunuz ben de açıklamamı yaptım. Bitti konu kapandı! Siz aile değil misiniz? Aile arasında, karı koca arasında tartışmada olur, fikir ayrılıkları da olur. Siz de olmuyor mu hiç? Yoksa robot gibi mi yaşıyorsunuz anlamadım! Şiddet görsem zaten söylerim ayrıca şikayetimi de yaparım."



"Annem yapsa onu da şikayet ederim. İstediğiniz Ebru'yu daha çok üzmek ise oldu! Başardınız! Ya hanginiz benim yaşadığım emsali olmayan acıyı yaşadı? Ve bu acıya kim katlanabilir? Hiç mi empati yapamıyorsunuz? Evladını kaybetmiş bir anne var karşınızda! Asıl şiddeti siz uyguluyorsunuz bana! Artık herkes bir kendine gelsin!"