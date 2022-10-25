. Berrak Tüzünataç, tepki gösterdi.

Uzun süre sonra karşılaştığı basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Berrak Tüzünataç, konuk oyuncu olarak yer aldığı filmin 11 Kasım'da gösterime gireceğini söyledi.'ÖZEL HAYAT' SORUSUPosta gazetesinde yer alan habere göre; ünlü oyuncu, 'Kalbinizde kimse var mı?' sorusuna, 'Böyle bir mevzuyu konuşmamak için elimden gelen her şeyi yapan bir bireyim. Buna cevap vermeyeceğim. Şimdi acelem var' yanıtını verdi.