Berrak Tüzünataç, tepki gösterdi.
Berrak Tüzünataç, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. 2019'da yayınlanan 'Kurşun' dizisinden sonra televizyondan uzak kalan güzel oyuncu, özel hayat sorusu üzerine gerildi.
Uzun süre sonra karşılaştığı basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Berrak Tüzünataç, konuk oyuncu olarak yer aldığı filmin 11 Kasım'da gösterime gireceğini söyledi.
'ÖZEL HAYAT' SORUSU
Posta gazetesinde yer alan habere göre; ünlü oyuncu, 'Kalbinizde kimse var mı?' sorusuna, 'Böyle bir mevzuyu konuşmamak için elimden gelen her şeyi yapan bir bireyim. Buna cevap vermeyeceğim. Şimdi acelem var' yanıtını verdi.
'ÖZEL HAYAT' SORUSU
Posta gazetesinde yer alan habere göre; ünlü oyuncu, 'Kalbinizde kimse var mı?' sorusuna, 'Böyle bir mevzuyu konuşmamak için elimden gelen her şeyi yapan bir bireyim. Buna cevap vermeyeceğim. Şimdi acelem var' yanıtını verdi.