. 'Barış Akarsu: Merhaba' filminden ilk kareler...

Yönetmenliğini Mert Dikmen’in yaptığı, senaryosunu Mert Dikmen ve Can Anar kaleme aldığı, 18 Kasım 2022’de vizyona girecek 'Barış Akarsu: Merhaba' filminin oyuncu kadrosunda; İsmail Ege Şaşmaz, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin ve Burak Satıbol yer alıyor.4 Temmuz 2007 tarihinde yaşamını yitiren Akarsu'nun memleketi Amasra ve İstanbul’da çekilen filmin Amasra çekimlerini, sanatçının babası Selahattin Akarsu ve kız kardeşi Nesrin Akarsu da ziyaret etti.SES YARIŞMASINDAN STARLIĞAAmasra'da 29 Haziran 1979 tarihinde dünyaya gelen Barış Akarsu'nun hikayesi, müzik yolculuğuna yön veren Ereğli'deki günlerinden, yaşamının dönüm noktasını oluşturan İstanbul'daki ses yarışmasına uzanıyor. Film, Barış'ın 'Yalancı Yarim' dizisi için bulunduğu Bodrum'da noktalanan hayatına, tamamlanamayan hayallerine ışık tutuyor."TEK BİR ŞEY OL, EN İYİSİNİ OL"Remzi Dedesi ile balığa çıkan, tuttukları balıkları ailesiyle keyifle yiyen küçük Barış'ın daha çocuk yaşlarda müziğe olan ilgisi, ailesinin gözünden kaçmaz. Adını da zaten Barış Manço'dan almıştır. Dedesi, lise mezuniyeti için ona hediye olarak bir gitar bir de çok sevdiği Halikarnas Balıkçısı'nın "Aganta Burina Burinata" kitabını alır. Ama o hediyeleri vermeye yetmez ömrü. Dayanamaz kalbi. Barış, ne o kitabı yanından ayırır ne de dede nasihatı olan ve filme de damga vuran o özlü sözü; ''Tek bir şey ol, en iyisini ol'.