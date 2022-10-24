. Volkan Konak’la Boğaz’da Karadeniz rüzgarı
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Volkan Konak’la Boğaz’da Karadeniz rüzgarı

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde önceki akşam sahne sırası bir kez daha Volkan Konak’taydı. Boğaz’ın muhteşem manzarasına karşı en sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, aralıksız müzik ziyafeti ile rüzgâr gibi esti.

Ekleme: 24.10.2022 - 14:41 Güncelleme: 24.10.2022 - 14:42 / Editör: Ozge Selin
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, beşinci kez Karadeniz müziğinin yaşayan efsanesi Volkan Konak’ı ağırladı. İlginin yoğun olduğu gecede ünlü sanatçıyı binlerce hayranı yine yalnız bırakmadı. Tarzı ve yorumuyla Türk müziğinde ayrı bir yere sahip olan ‘Kuzey’in Oğlu’ lakaplı sanatçı Volkan Konak, ‘Dadaloğlu’ şarkısıyla hayranlarını selamladı. Müzikseverlerle bir kez daha aynı atmosferde buluşmanın mutluluğunu yaşayan Konak, “Tatildeydim. Uçaktan indiğim gibi buraya geldim. Konser boyunca sizinle birlikte bir yolculuk yapacağız. Bize kıymet verdiğiniz için bu akşamı, bizi tercih ettiniz. Karşılığını size vereceğiz. Konserden çıktığınızda “İyi ki yaşıyorum” diyeceksiniz. Çünkü varlığınız bana her zaman kuvvet oldu. Hayat bize sunulmuş bir armağan… Bugün size bunu hatırlatacağım.” sözleriyle duygularını paylaştı. Volkan Konak, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’ne adım atar atmaz Karadeniz müziğinin ezgileri Boğaz’ı sardı. ‘Aleni Aleni’den ‘Mimoza’ya, ‘Cerrahpaşa’dan ‘Leyla’ya kadar birçok sevilen parçalarını seslendiren Volkan Konak, müzikseverleri Boğaz’ın kıyısından Karadeniz’e yolculuğa çıkarttı. Kalplere dokunan şarkıları bir yana okuduğu hüzünlü şiirlerden, anlattığı duygusal hikayelere uzanan renkli gecede sevenlerini kendisine hayran bıraktı. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza atan ünlü sanatçı, 2 saat süren muhteşem gecenin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.



 
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